María Vargas es la representante de México en Miss Universo 2026. / @missuniverse.mexico

La originaria de Jalisco es modelo, empresaria y escritora, y buscará que México consiga por primera vez dos coronas consecutivas en el certamen de belleza

México está a unas horas de conocer si conseguirá su quinta corona de Miss Universo, esta vez de la mano de María Vargas, la representante nacional que buscará convertirse en la sucesora de Fátima Bosch durante la gran final del certamen internacional.

Este martes 24 de noviembre, la mexicana competirá en la edición número 75 del concurso de belleza, que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico, donde representantes de diferentes países y territorios desfilarán ante el jurado para intentar conquistar la corona.

Sin embargo, más allá de su participación en las pasarelas, María Vargas cuenta con una trayectoria profesional como empresaria y escritora, además de una formación universitaria que le ha permitido desarrollar sus propios negocios.

¿Quién es María Vargas y cuántos años tiene?

Su nombre completo es María Guadalupe Vargas Naranjo, tiene 28 años y es originaria de Copalita, una localidad perteneciente al municipio de Zapopan, Jalisco.

Su interés por los concursos de belleza comenzó desde pequeña y una de sus principales inspiraciones fue Ximena Navarrete, quien en 2010 se convirtió en la segunda mexicana en ganar Miss Universo.

En 2018, Vargas participó en Miss Jalisco, donde consiguió colocarse entre las cinco finalistas. Posteriormente, en 2021, obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco y un año después representó a su estado en la competencia nacional.

Tras varios años de preparación, el pasado 29 de agosto de 2026 se coronó como Miss Universe México, durante una ceremonia celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, en la que superó a otras 31 participantes y recibió la corona de manos de Fátima Bosch.

La modelo jalisciense busca conquistar la corona internacional. / @mariavargas.n

¿Qué estudió María Vargas y a qué se dedica?

La representante mexicana es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Además de dedicarse al modelaje, la jalisciense ha incursionado en el mundo empresarial. En 2020 fundó María Vargas Company, una firma enfocada en el desarrollo de productos de belleza y cuidado de la piel.

Otra de sus facetas es la escritura. En 2024 publicó su libro Miss Trouble: La reina de los problemas, en el que aborda experiencias personales relacionadas con los prejuicios, las críticas y la importancia de establecer límites.

A través de esta publicación y de su participación en los concursos de belleza, Vargas ha buscado transmitir un mensaje de superación personal, aceptación y libertad para construir una identidad propia.

María Vargas tiene 28 años y es licenciada en Negocios Internacionales. / @mariavargas.n

María Vargas busca hacer historia para México en Miss Universo 2026

La jalisciense tiene la oportunidad de conseguir un logro inédito para nuestro país: obtener dos coronas consecutivas de Miss Universo, luego del triunfo de Fátima Bosch en 2025. Hasta el momento, cuatro mexicanas han conseguido el título internacional: Lupita Jones: 1991.

Ximena Navarrete: 2010.

Andrea Meza: 2020.

Fátima Bosch: 2025.

Durante las actividades previas a la final, María Vargas presentó su traje típico denominado Cosmos Wixárika, una creación del diseñador jalisciense Joel García, inspirada en la cosmovisión del pueblo wixárika.