Hija de El Komander y expareja de Jaime Munguía entran a La Mansión VIP 2: ¿Quiénes son?

Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola se convirtieron en las nuevas habitantes de La Mansión VIP 2. / Especial

La hija de El Komander y la expareja del boxeador Jaime Munguía se incorporaron al reality de HotSpanish; conoce quiénes son y qué se sabe de ellas.

La segunda temporada de La Mansión VIP recibió a dos nuevas habitantes: Anahí Ríos, hija del cantante de regional mexicano El Komander, y Alejandra Gaxiola, expareja del boxeador Jaime Munguía.

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Ambas influencers ingresaron al programa la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, luego de la eliminación de Rod Contreras, y se sumaron a la competencia por el premio de dos millones de pesos.

¿Quién es Anahí Ríos, hija de El Komander?

Anahí Ríos es una creadora de contenido e influencer mexicana, conocida principalmente por ser hija de Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, cantante de música regional mexicana. La joven comenzó a ganar popularidad en TikTok desde 2020 y actualmente comparte publicaciones relacionadas con estilo de vida, viajes, ejercicio y moda.

En su vida sentimental, Anahí mantuvo una relación con Edwin Mendoza, quien también participa en La Mansión VIP 2. Por ello, su llegada representa un reencuentro con su expareja frente a las cámaras.

Anteriormente también fue relacionada sentimentalmente con Arturo González, vocalista de Grupo Arriesgado, conocido como Panter Bélico.

La hija de El Komander sorprendió al integrarse a la competencia de HotSpanish. / RS

¿Quién es Alejandra Gaxiola, expareja de Jaime Munguía?

Alejandra Gaxiola, también conocida como Álex Gaxiola, es una influencer, conductora y creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California.

Su nombre ha cobrado relevancia por su relación sentimental con el boxeador mexicano Jaime Munguía, con quien tiene dos hijos.

Actualmente, ambos mantienen un proceso legal relacionado con la custodia y convivencia de los menores. Gaxiola ha hablado públicamente sobre las dificultades que enfrenta para convivir con sus hijos durante este procedimiento.

Su incorporación a La Mansión VIP 2 la coloca ahora en el centro de atención del reality, donde compartirá convivencia con figuras como Karely Ruiz, Bellakath, Paolita Suárez y Tony Aguirre.

Alejandra Gaxiola, expareja de Jaime Munguía, se suma al reality La Mansión VIP. / @alegaxiola.29

¿Por qué ingresaron Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola a La Mansión VIP?

La llegada de ambas participantes ocurrió después de la salida de Rod Contreras, quien fue eliminado el domingo 22 de noviembre.

Con estas incorporaciones, la producción encabezada por HotSpanish busca renovar la dinámica de convivencia y sumar nuevas historias a la competencia.

Además, el ingreso de Anahí podría generar momentos particulares debido a que su expareja, Edwin Mendoza, continúa dentro de la casa.

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo?

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó el 8 de noviembre de 2026 y puede seguirse las 24 horas del día mediante el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.