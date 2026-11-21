Paola Suárez es escoltada por guardias y la sacan de fiesta en La Mansión VIP tras pasarse de copas

Paola Suárez protagonizó una polémica durante una fiesta de La Mansión VIP, luego de excederse con el consumo de bebidas alcohólicas. / Captura

La influencer protagonizó un polémico momento durante una fiesta del reality de HotSpanish; su comportamiento provocó que la producción interviniera para resguardarla

La influencer Paola Suárez volvió a dar de qué hablar dentro de La Mansión VIP 2, luego de que durante la fiesta del viernes 20 de noviembre consumiera alcohol en exceso y tuviera que ser retirada del festejo por los guardias del reality.

El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y provocó reacciones entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron nuevamente el comportamiento de la integrante de Las Perdidas durante las celebraciones organizadas dentro de la casa.

¿Por qué sacaron a Paola Suárez de la fiesta de La Mansión VIP?

Según los videos difundidos en redes sociales, Paola Suárez habría bebido de más durante la celebración temática del viernes, por lo que el personal de seguridad intervino para acompañarla y retirarla del lugar.

Los videos de Paola Suárez durante la celebración se viralizaron en redes sociales y generaron numerosas reacciones entre los espectadores. / RS

El momento generó comentarios entre los seguidores del programa, especialmente porque no sería la primera ocasión en que la influencer protagoniza una situación relacionada con el consumo de alcohol dentro del reality.

En redes sociales también comenzó a circular un video compartido por HotSpanish, creador de La Mansión VIP, en el que se observa la intervención de los guardias para auxiliar a la participante.

Hasta el momento, la información difundida apunta a que la intervención del personal fue para atender y resguardar a Paola durante la fiesta y no significa que la influencer haya sido expulsada del reality.

Paola Suárez ya había protagonizado otra polémica por beber alcohol

Esta no sería la primera vez que Paola Suárez genera controversia durante una celebración de La Mansión VIP 2.

Durante la primera fiesta de la temporada, realizada el viernes 13 de noviembre, la influencer tuvo dificultades para mantenerse en pie, protagonizó discusiones con otros participantes y terminó en el suelo en varias ocasiones.

Después de ese episodio, HotSpanish explicó a los habitantes que Paola estaba recibiendo atención y que le habían proporcionado suero para ayudarla a recuperarse. También anunció medidas para evitar que otros participantes llegaran a situaciones similares durante las fiestas.