Karely Ruiz cachetea a Paolita Suárez durante reto en La Mansión VIP 2; video desata críticas

Karely Ruiz protagonizó un momento polémico con Paolita Suárez durante la convivencia en La Mansión VIP 2. / X

El momento ocurrió mientras ambas convivían en el jacuzzi del reality. El golpe dividió opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la fuerza con la que la influencer golpeó a la integrante de Las Perdidas

Karely Ruiz volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que protagonizara un momento de tensión con Paolita Suárez durante un reto en La Mansión VIP 2. La influencer cacheteó a la integrante de Las Perdidas mientras ambas se encontraban en el jacuzzi junto a otros participantes.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes 17 de noviembre y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la fuerza del golpe y la intención detrás del movimiento.

Aunque algunos espectadores consideraron que se trató de una broma pesada como parte de las dinámicas del reality, otros señalaron que Karely habría cruzado el límite y que su compañera pudo resultar lastimada.

La participación de Karely Ruiz en La Mansión VIP 2 ha generado opiniones divididas entre los espectadores./ RS

¿Cómo fue la cachetada de Karely Ruiz a Paolita Suárez?

El momento ocurrió mientras Karely Ruiz y Paolita Suárez convivían con otros habitantes de La Mansión VIP 2 en el jacuzzi. En medio de la dinámica, la creadora de contenido terminó golpeando el rostro de la integrante de Las Perdidas.

El fragmento comenzó a difundirse en plataformas como TikTok y Facebook, donde las imágenes generaron diferentes interpretaciones sobre lo sucedido.

La discusión entre los seguidores se centró principalmente en la intensidad de la cachetada, pues algunos consideraron que el movimiento fue demasiado fuerte para tratarse de un simple juego.

Hasta el momento, no se ha informado que Paolita haya sufrido alguna lesión ni que la producción del programa haya impuesto una sanción contra Karely por este episodio.

Fans critican a Karely Ruiz por golpear a Paolita

Las reacciones no tardaron en aparecer y dividieron a los seguidores del programa. Mientras algunos tomaron el episodio con humor, otros defendieron a Paolita Suárez y cuestionaron la actitud de Karely.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales destacaron mensajes como: “Jajaja cuando le dé Paola a ver si aguanta la mano” y “Piensa que da miedo”.

También hubo usuarios que consideraron que las bromas físicas dentro de la casa estaban llegando demasiado lejos.

Sin embargo, los videos difundidos muestran fragmentos de la convivencia y no permiten establecer por sí solos cuál fue la intención de Karely al momento de golpear a su compañera.