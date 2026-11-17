Dos trenes de pasajeros chocaron cerca de la estación central de Praga, República Checa, este 17 de noviembre de 2026

Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026 en Praga, República Checa, luego de que dos trenes de pasajeros chocaran de frente cerca de la estación central de ferrocarriles. El accidente dejó un saldo de 46 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, entre las que se encuentran los conductores de ambas unidades.

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El percance ocurrió aproximadamente a las 07:20 horas, tiempo local, sobre un puente ferroviario que atraviesa la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3. Las unidades involucradas realizaban recorridos regionales, una con dirección a Milovice y otra procedente de Mladá Boleslav. Aunque los primeros informes señalaron que los trenes circulaban a baja velocidad, el impacto provocó lesiones entre decenas de pasajeros.

La emergencia movilizó a paramédicos, bomberos y personal de seguridad, quienes comenzaron a evacuar a los ocupantes mientras evaluaban la gravedad de las lesiones. La primera ambulancia llegó cuatro minutos después de que se recibiera el reporte, lo que permitió iniciar rápidamente la atención de los afectados y organizar su traslado a diferentes hospitales de la capital checa.

Choque de trenes en Praga deja 46 lesionados y afecta el servicio ferroviario

Los servicios sanitarios informaron que, de las 46 personas lesionadas, cuatro presentaron heridas graves, 12 sufrieron lesiones de consideración intermedia y 30 tuvieron afectaciones leves. Entre los pacientes más delicados se encuentran los dos conductores, quienes necesitaron atención especializada debido a las heridas ocasionadas por la colisión.

Las autoridades también confirmaron que 16 de los afectados son ciudadanos extranjeros, entre ellos personas originarias de Eslovaquia, Ucrania, Rusia, Nigeria y Bulgaria. Debido al número de pacientes, los servicios médicos decidieron distribuirlos entre distintos hospitales para evitar la saturación de las áreas de urgencias y garantizar que recibieran atención de acuerdo con su estado de salud.

Mientras avanzaban las labores de rescate, las autoridades ferroviarias suspendieron temporalmente la circulación de trenes en la zona, afectando principalmente las conexiones hacia Vysočany y Libeň. Los equipos de emergencia concluyeron la atención y evacuación de los pasajeros alrededor de las 09:40 horas, aunque los trabajos para revisar las vías y retirar las unidades continuaron durante varias horas.

Equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente ferroviario para atender a los pasajeros lesionados./ Captura de pantalla

La circulación ferroviaria pudo restablecerse cerca de las 13:00 horas, tiempo local, después de que las autoridades verificaron las condiciones de seguridad en el tramo afectado. Los primeros cálculos oficiales señalaron que los daños materiales ocasionados por la colisión superaron los 16 millones de coronas checas.

¿Qué provocó el choque de trenes en República Checa?

Las investigaciones buscan esclarecer cómo dos unidades que realizaban recorridos diferentes terminaron encontrándose sobre el mismo tramo ferroviario. El ministro de Transporte de República Checa, Ivan Bednárik, explicó que una de las principales hipótesis señala que uno de los trenes pudo haber rebasado una señal que le ordenaba detenerse, aunque todavía no se ha determinado qué originó esa posible irregularidad.

El funcionario indicó que será necesario revisar los sistemas de control y las condiciones de operación para establecer si el accidente estuvo relacionado con una falla técnica o un error humano. También se informó que los mecanismos de seguridad ferroviaria activaron una orden de detención general, pero esta medida no logró evitar por completo el impacto entre ambas unidades.

Por su parte, la Inspección Ferroviaria de República Checa (Drážní inspekce) desplegó a tres especialistas encargados de analizar las circunstancias del accidente. Los investigadores deberán revisar el funcionamiento de las señales, los registros de circulación y los procedimientos aplicados por los conductores antes del choque.