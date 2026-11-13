La modelo al parecer ya no está soportando el encierro dentro del reality / IG: @karelyruiz

La creadora de contenido sorprendió a sus compañeros al confesar que está considerando abandonar la segunda temporada

La participación de Karely Ruiz en La Mansión VIP podría terminar antes de lo esperado. A pocos días del estreno de la segunda temporada del reality show, la influencer regiomontana sorprendió a sus compañeros al revelar que está considerando abandonar voluntariamente la competencia, una decisión que provocó especulaciones sobre su futuro dentro del programa y que podría convertirla en la tercera participante en retirarse desde el inicio de las transmisiones.

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Las declaraciones de la creadora de contenido comenzaron a circular en redes sociales después de que se difundiera un fragmento de la transmisión 24/7 de La Mansión VIP, donde aparece conversando con otros habitantes sobre el tiempo que planea permanecer en la casa. Aunque inicialmente sus palabras fueron interpretadas como un anuncio de salida inmediata, la propia Karely explicó que todavía quería disfrutar algunos días más de la experiencia antes de tomar una decisión definitiva.

Karely Ruiz sorprendió al revelar que podría abandonar La Mansión VIP / IG: @karelyruiz

La situación llamó especialmente la atención porque La Mansión VIP estrenó su segunda temporada el pasado domingo 8 de noviembre de 2026 y, en menos de una semana, ya se habían registrado dos abandonos voluntarios. Ante este escenario, la posibilidad de que Karely Ruiz también decida retirarse ha generado dudas sobre la permanencia de los participantes y los motivos que podrían llevarlos a dejar el proyecto antes de que concluya.

¿Karely Ruiz confirmó su salida de La Mansión VIP?

Durante una conversación con sus compañeros, Karely Ruiz habló abiertamente sobre sus intenciones de abandonar el reality show y explicó que había considerado retirarse el próximo domingo. Sin embargo, también señaló que deseaba permanecer un poco más de tiempo para continuar viviendo la experiencia dentro de la casa.

"Ya me voy el domingo, no sabías, me voy a salir, solo quiero estar una semana más", dijo en el video.

La Mansión VIP ya registró dos abandonos voluntarios en su segunda temporada / IG: @karelyruiz

Sus palabras provocaron sorpresa entre los demás participantes, quienes reaccionaron con incredulidad al escuchar que la influencer estaba pensando en poner fin a su estancia cuando apenas comenzaba la segunda temporada. Pese a las reacciones de sus compañeros, Karely se mostró decidida al hablar sobre la posibilidad de retirarse, aunque no se ha confirmado que haya presentado una solicitud formal para abandonar la competencia.

El fragmento rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde los seguidores del programa se preguntaron si la creadora de contenido realmente dejará La Mansión VIP o si terminará cambiando de opinión conforme avance la convivencia con los demás habitantes.

¿Por qué Karely Ruiz quiere abandonar La Mansión VIP?

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha explicado públicamente una razón específica que justifique su posible salida. En el video difundido únicamente menciona sus planes de retirarse y su intención de permanecer un poco más de tiempo para aprovechar la experiencia.

Por ello, no existe información confirmada que permita relacionar su decisión con problemas de convivencia, conflictos con otros participantes, cuestiones personales o desacuerdos con la producción.

Aunque el encierro, la exposición constante a las cámaras y la convivencia con desconocidos forman parte de los desafíos habituales de este tipo de programas, no se ha establecido que alguno de estos factores sea el motivo por el que Karely está considerando abandonar la competencia.

Karely Ruiz todavía no confirma una fecha definitiva para su salida / IG: @karelyruiz

La creadora de contenido tampoco ha detallado si su intención de retirarse estaba contemplada desde antes de ingresar al reality o si surgió después de experimentar los primeros días de convivencia.

¿Quiénes han abandonado La Mansión VIP 2026?

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó el domingo 8 de noviembre de 2026 y, desde su estreno, ha enfrentado cambios inesperados en la lista de participantes debido a dos salidas voluntarias.

El primero en abandonar el programa fue Dani Flow, cantante de reguetón que permaneció únicamente unas horas dentro de la casa. De acuerdo con la información difundida sobre su retiro, el artista decidió salir después de experimentar un cuadro de ansiedad, situación que le impidió continuar con la experiencia.

Posteriormente, Jorge Durán también dejó el reality show, apenas un día después de su ingreso. Su salida se convirtió en otro de los acontecimientos que marcaron el arranque de la segunda temporada y provocó comentarios entre los seguidores del proyecto.

Ambos abandonos ocurrieron en un periodo muy corto, por lo que las declaraciones de Karely Ruiz han incrementado las especulaciones sobre la posibilidad de que otros habitantes también decidan retirarse antes de que concluya la competencia.