Muere a los 106 años Freeman Johnson, uno de los últimos sobrevivientes de Pearl Harbor

Freeman Johnson, uno de los sobrevivientes más longevos del ataque a Pearl Harbor, murió a los 106 años. / AP

El veterano de la Marina estadounidense fue testigo de distintos momentos de la Segunda Guerra Mundial; murió en su casa de Massachusetts, informó su familia

BOSTON (AP) — Freeman Johnson, el mayor de los pocos supervivientes de Pearl Harbor , ha fallecido. Johnson falleció el sábado en su casa en Centerville, Massachusetts. Tenía 106 años, según informó una de sus hijas, Diane Johnson.

“Va a ser un Día de Acción de Gracias increíble”, dijo Diane Johnson, de 72 años. “Él va a estar allí arriba con todos sus amigos, su familia y mi madre”.

Freeman Johnson era uno de los aproximadamente 87.000 militares que se encontraban en Oahu el 7 de diciembre de 1941, y estaba bajo cubierta trabajando en una caldera del USS St. Louis cuando ocurrió el ataque sorpresa japonés . En una entrevista con Associated Press en mayo de 2026, Johnson afirmó no haber oído ni visto el ataque. Nunca escuchó a sus compañeros disparar cañones antiaéreos contra los aviones atacantes, derribando incluso un avión torpedero.

“Mientras todo ese alboroto ocurría en la cubierta superior, yo estaba dentro de un tambor de vapor. No podía ver nada, absolutamente nada”, dijo Johnson, cuyo trabajo en el barco era el de bombero.

Incluso cuando el St. Louis se dirigía al Océano Pacífico, Johnson sabía poco sobre el ataque. Para cuando llegó a cubierta, el St. Louis, un crucero ligero, había evadido a los minisubmarinos y se había hecho a la mar sin problemas.

Estábamos mar adentro, muy lejos. No se veía tierra en absoluto. Solo se veía el océano —dijo—. Yo solo era un marinero, un grumete, no un oficial. No te cuentan nada si no necesitas saberlo. Y yo no necesitaba saberlo. Así que no te cuentan nada.

La lista de veteranos supervivientes del ataque se mantenía en torno a una docena de nombres tras el fallecimiento en diciembre de 2025 de Ira “Ike” Schab , que tenía 105 años.

Si bien Johnson no presenció el ataque a Pearl Harbor, que causó la muerte de poco más de 2.400 estadounidenses e impulsó a Estados Unidos a entrar en la guerra, sí fue testigo de otros momentos históricos durante la Segunda Guerra Mundial.

Ayudó a poner en servicio el USS Iowa y recordó los preparativos del acorazado en noviembre de 1943, antes de transportar al presidente Franklin D. Roosevelt a la Conferencia de Teherán con el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Josef Stalin. El barco estaba equipado con dos ascensores y una bañera. Se retiró toda la munición y gran parte del aceite para aligerar el barco mientras descendía por el río Potomac para recoger a Roosevelt. Se volvió a cargar antes de que el barco zarpara.

Johnson también presenció el final de la guerra a bordo del Iowa. Estaba en el mástil del Iowa observando las ceremonias de rendición a aproximadamente una milla de distancia, en la bahía de Tokio, a bordo del USS Missouri, el 2 de septiembre de 1945.

“Vi llegar los barcos con los infantes de marina escoltando a los japoneses a bordo, sentados alrededor de una mesa”, dijo. “Todo había terminado. Ese fue el fin de la guerra. Nos reunimos un grupo de nosotros: la guerra ha terminado. Vámonos a casa”.

A pesar de toda la atención que recibió Pearl Harbor, el hosco Johnson, conocido por su risa estridente y su sonrisa pícara, no lo consideraba uno de los momentos decisivos de su vida.

El veterano estadounidense Freeman Johnson falleció el 14 de noviembre de 2026 en Massachusetts. / AP

Esos logros habrían sido casarse después de la guerra con su difunta esposa y tener tres hijas. Trabajó durante años en un taller mecánico, luego en una tienda de conveniencia y, finalmente, repartiendo comidas a personas mayores; de todos esos trabajos se jubiló, el último a los 90 años.