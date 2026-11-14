Durante sus últimos meses enfrentó problemas de salud relacionados con la diabetes

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Efraín Rosas León, actor conocido como ‘El Gallo’, quien falleció a los 56 años después de una trayectoria de casi tres décadas en el cine y la televisión. El intérprete es recordado por sus participaciones en producciones como La Familia P. Luche, Vecinos, La rosa de Guadalupe y Hasta que el dinero nos separe, donde compartió créditos con figuras reconocidas de la televisión nacional.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el pasado jueves, cuando la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) difundieron mensajes de condolencias dirigidos a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. La partida del actor generó tristeza entre quienes conocieron su trabajo, especialmente después de que trascendieran las dificultades personales que había enfrentado durante los últimos meses.

Antes de su muerte, Efraín Rosas León había recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo económico, pues aseguró que sus ingresos no eran suficientes para cubrir algunas necesidades básicas y los gastos relacionados con su salud. El actor padecía diabetes, enfermedad que, según sus propias publicaciones, había complicado su vida cotidiana y lo obligaba a buscar ayuda para realizar determinadas actividades.

Efraín Rosas León, conocido como ‘El Gallo’, murió a los 56 años / Especial

¿De qué murió Efraín Rosas León, actor de La Familia P. Luche?

Aunque se confirmó el fallecimiento de Efraín Rosas León a los 56 años, hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa exacta de su muerte. Sin embargo, durante sus últimos meses el intérprete había hablado públicamente sobre los problemas de salud que enfrentaba debido a la diabetes, una condición que afectaba su movilidad y que lo había llevado a solicitar acompañamiento.

El actor explicó en distintas publicaciones que su estado físico requería mayores cuidados, particularmente cuando salía de casa o permanecía solo durante la noche. De acuerdo con su testimonio, un médico le había recomendado contar con una persona que pudiera auxiliarlo en caso de presentar alguna complicación, aunque sus dificultades económicas hacían complicado cubrir ese gasto.

La situación fue recordada después de su fallecimiento por el también actor Alex Díaz, quien compartió un mensaje en el que habló sobre la amistad que mantenía con Rosas León y las circunstancias en las que transcurrieron sus últimos días.

“Me tocó tratarlo lo suficiente como para saber que era un buen amigo; lastimosamente, sufría mucho por su diabetes y ayer mismo lo acompañé porque estaba solo y mi querido amigo Efraín Rosas estaba recostado, ahí fue donde se encontró su cuerpo”, relató.

Efraín Rosas León interpretó a ‘El Músculos’ en Hasta que el dinero nos separe / Especial

¿Por qué Efraín Rosas León pedía ayuda económica antes de morir?

Uno de los aspectos que más conmoción generó tras la muerte del actor fue la situación económica que atravesaba durante sus últimos meses de vida. A pesar de haber participado en diferentes producciones de televisión y cine, Efraín Rosas León reconoció públicamente que tenía dificultades para cubrir sus gastos cotidianos, por lo que comenzó a utilizar sus redes sociales para solicitar apoyo.

En marzo de 2026, el intérprete compartió una publicación en Facebook en la que pidió ayuda para comprar un calentador de agua, pues explicó que únicamente contaba con 50 pesos. En aquella ocasión proporcionó información para que las personas interesadas pudieran realizar aportaciones económicas y ayudarlo a resolver esa necesidad.

Con el paso de los meses, la situación no mejoró. El actor también comenzó a vender algunas de sus pertenencias para conseguir dinero, aunque relató que las cantidades que obtenía eran insuficientes para enfrentar sus gastos. En una de sus publicaciones señaló que había logrado reunir apenas 50 pesos durante una jornada de ventas, mientras que al día siguiente no consiguió vender ningún artículo.

Además de las dificultades económicas, la diabetes complicaba su situación personal, pues necesitaba apoyo para desplazarse y permanecer acompañado durante determinados momentos del día. Sin embargo, contratar a alguien que pudiera auxiliarlo representaba un gasto que no estaba en condiciones de cubrir.

“Debido a mi diabetes ya me dijo algún doctor que es necesario que siempre salga acompañado o que alguien pues pueda apoyarme en la noche, pero eso sí está complicado porque tendría que pagar y pues estoy muy mal económicamente ayer vendí algo pero sólo saqué 50 pesos hoy no vendí nada”, publicó.

La ANDA y la ANDI lamentaron el fallecimiento del actor mexicano / Especial

Alex Díaz recuerda los últimos días de Efraín Rosas León

Después de que se confirmara la muerte del actor, Alex Díaz compartió un mensaje de despedida en el que recordó la relación de amistad que mantenía con Efraín Rosas León y habló sobre los problemas de salud que habían marcado la última etapa de su vida.

El intérprete explicó que había tenido oportunidad de convivir con él y que lo consideraba una buena persona, además de señalar que su enfermedad le provocaba constantes dificultades. También relató que lo había acompañado poco antes de su fallecimiento, cuando Rosas León se encontraba solo.

Su testimonio adquirió relevancia porque permitió conocer parte de las circunstancias personales que enfrentaba el actor antes de morir, especialmente por las complicaciones derivadas de la diabetes y las limitaciones económicas que había compartido con sus seguidores.

Díaz también expresó su tristeza por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de su compañero y recordó el cariño que Rosas León mantenía hacia sus familiares que habían fallecido anteriormente.

La despedida se sumó a los mensajes difundidos por las organizaciones de actores e intérpretes, que lamentaron la pérdida de un integrante de la comunidad artística mexicana.

¿Quién era Efraín Rosas León, conocido como ‘El Gallo’?

Efraín Rosas León, conocido artísticamente como ‘El Gallo’, fue un actor mexicano que desarrolló una trayectoria de aproximadamente 30 años en el cine y la televisión, participando principalmente en papeles secundarios dentro de telenovelas, series de comedia y producciones cinematográficas.

Aunque no siempre interpretó personajes protagónicos, su trabajo le permitió formar parte de proyectos que alcanzaron una amplia audiencia en México. A lo largo de su carrera apareció en programas populares y compartió créditos con distintos actores de la televisión nacional.

Uno de sus personajes más recordados fue ‘El Músculos’ en la telenovela Hasta que el dinero nos separe, estrenada en 2009 y protagonizada por Pedro Fernández e Itatí Cantoral. En esta producción interpretó a uno de los amigos de Rafael Medina, personaje principal de la historia.

Su participación en la telenovela contribuyó a que el público identificara su rostro, especialmente entre quienes siguieron la producción que se convirtió en uno de los melodramas más recordados de aquella época.

Además de este trabajo, Rosas León formó parte de programas de comedia y series de televisión, donde interpretó diferentes personajes a lo largo de los años.

¿En qué series y telenovelas participó Efraín Rosas León?

Durante su trayectoria, Efraín Rosas León participó en varias producciones reconocidas de la televisión mexicana, entre ellas La Familia P. Luche, programa de comedia encabezado por Eugenio Derbez que se convirtió en uno de los más populares de la televisión nacional.

El actor también tuvo apariciones en Vecinos, otra de las series de comedia de mayor duración en México, así como en La rosa de Guadalupe, producción que presenta historias independientes sobre situaciones familiares y sociales.

Otro de sus trabajos fue en Camelia la Texana, serie estrenada en 2014, donde interpretó al personaje de ‘El Bagre’. Esta participación amplió su experiencia en producciones dramáticas, después de haber trabajado en comedias y telenovelas.

La variedad de proyectos en los que participó le permitió desarrollar una carrera como actor de reparto, interpretando personajes de diferentes estilos y formando parte de producciones que llegaron a distintas generaciones de espectadores.

Aunque su nombre no siempre aparecía entre los protagonistas, su presencia en programas populares lo convirtió en un rostro conocido para el público mexicano, especialmente por sus participaciones en historias transmitidas por televisión abierta.

¿Qué películas hizo Efraín Rosas León?

La trayectoria de Efraín Rosas León también incluyó trabajos en el cine mexicano, donde participó en películas de terror, comedia y otros géneros, ampliando su experiencia más allá de las producciones televisivas.

En 2016 formó parte de Tenemos la carne, película de terror dirigida por Emiliano Rocha Minter, una producción que destacó por su propuesta cinematográfica y por abordar una historia de tono oscuro. Posteriormente, en 2019 participó en Todas las pecas del mundo, comedia juvenil mexicana que reunió a un elenco de actores jóvenes y experimentados.