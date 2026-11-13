Su hermano confirmó la noticia con un emotivo mensaje / Especial

El estadounidense murió después de enfrentar una enfermedad hepática

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Christian Cousins, actor estadounidense que alcanzó la fama durante su infancia por participar en la película Un detective en el kínder (Kindergarten Cop), donde compartió créditos con Arnold Schwarzenegger. El intérprete falleció a los 43 años, después de atravesar complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad que afectó su hígado.

La noticia fue dada a conocer por Jonas Roeser, hermano del actor, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de despedida y recordar algunos de los momentos que vivió junto a Christian. En su publicación, explicó que durante su infancia creció viendo las actuaciones de su hermano, aunque destacó que su vida fue mucho más que los personajes que interpretó frente a las cámaras.

El fallecimiento de Cousins generó interés entre quienes recuerdan las películas familiares de los años 90, especialmente por su participación en una de las comedias más populares de Schwarzenegger. Aunque su carrera comenzó cuando todavía era un niño, Christian logró participar en producciones de cine y televisión antes de alejarse de los reflectores, dejando una trayectoria vinculada con algunos de los títulos más recordados de aquella época.

El actor compartió créditos con Arnold Schwarzenegger en Un detective en el kínder / Especial

¿De qué murió Christian Cousins, actor de ‘Un detective en el kínder’?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Christian Cousins enfrentaba una enfermedad hepática que había deteriorado considerablemente su estado de salud durante la última etapa de su vida.

Su hermano Jonas Roeser confirmó que el actor había estado enfermo antes de fallecer, aunque no reveló el diagnóstico específico ni detalló cuánto tiempo llevaba enfrentando el padecimiento.

“Había estado muy enfermo, de una enfermedad hepática”, escribió en su publicación.

La declaración permitió conocer que Christian atravesaba problemas relacionados con el funcionamiento del hígado, pero hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la enfermedad específica que padecía ni la complicación médica que provocó su fallecimiento.

Christian Cousins falleció a los 43 años tras enfrentar una enfermedad hepática / Especial

En su mensaje de despedida, Jonas también hizo referencia al sufrimiento que su hermano experimentó durante sus últimos días, expresando el deseo de que finalmente hubiera encontrado tranquilidad.

“Me consuela creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba”.

¿Qué es una enfermedad hepática y cuáles son sus síntomas?

Las enfermedades hepáticas comprenden distintos padecimientos que afectan el funcionamiento del hígado, uno de los órganos encargados de procesar nutrientes, eliminar sustancias tóxicas y participar en diferentes procesos esenciales para el organismo.

De acuerdo con información médica de MedlinePlus, este término puede incluir afecciones como hepatitis, cirrosis y hemocromatosis, entre otras enfermedades que pueden provocar alteraciones en el funcionamiento del órgano.

Uno de los aspectos que dificulta su detección es que algunos problemas hepáticos pueden desarrollarse sin presentar síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Sin embargo, conforme avanza el padecimiento, pueden aparecer señales que requieren atención médica.

El actor participó en la serie Knots Landing durante su infancia / Especial

Entre los síntomas mencionados por Mayo Clinic se encuentran el color amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos, dolor abdominal, cambios en la coloración de la orina y las heces, náuseas, vómitos y pérdida del apetito.

En los casos más graves, determinadas enfermedades del hígado pueden provocar complicaciones importantes, incluida la insuficiencia hepática, una condición potencialmente mortal cuando el órgano pierde su capacidad de realizar sus funciones esenciales.

No obstante, la familia de Christian Cousins no especificó qué enfermedad hepática padecía, por lo que no es posible afirmar que tuviera cirrosis, hepatitis u otra afección en particular.

Hermano de Christian Cousins lo despide con emotivo mensaje

Además de confirmar los problemas de salud que enfrentó el actor, Jonas Roeser dedicó unas palabras para recordar su personalidad y la relación que mantuvieron como hermanos, destacando que Christian siempre fue una persona con grandes aspiraciones.

En su publicación de Instagram, Jonas explicó que, aunque creció viendo las películas y series en las que participó Christian, prefería recordarlo por su manera de ser y no únicamente por los personajes que interpretó durante su infancia.

“Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, escribió en su publicación, a la que agregó: “Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos”.

El mensaje se convirtió en una despedida personal que permitió conocer otra faceta del actor, alejada de los sets de grabación y de las producciones que lo hicieron conocido durante los primeros años de su carrera.

Para su familia, Christian Cousins fue mucho más que una antigua estrella infantil, pues lo describieron como alguien lleno de energía, proyectos y sueños que todavía deseaba cumplir.

¿Quién fue Christian Cousins y cómo comenzó su carrera?

Christian Cousins nació en marzo de 1983 en California, Estados Unidos, y desde pequeño tuvo contacto con la industria del entretenimiento junto a su hermano gemelo, Joseph ‘Joey’ Cousins.

Ambos comenzaron a trabajar como actores infantiles durante la década de los 80, una etapa en la que participaron en diferentes producciones televisivas y cinematográficas.

Entre sus primeros trabajos se encuentra una aparición en la serie Highway to Heaven, en 1988, así como su participación en Knots Landing, producción en la que los hermanos tuvieron presencia durante varios años.

En esta última serie, Christian participó en 57 episodios entre 1987 y 1992, consolidando su experiencia frente a las cámaras cuando todavía era un niño. Sin embargo, el papel que terminó por darle mayor reconocimiento fue el de Dominic en la película Kindergarten Cop, estrenada en 1990 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

La cinta se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su carrera y permitió que su rostro llegara a espectadores de distintas partes del mundo.

¿Qué personaje interpretó Christian Cousins junto a Arnold Schwarzenegger?

En Un detective en el kínder, Christian Cousins interpretó a Dominic, uno de los personajes infantiles que aparecen en la comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

La historia sigue a un policía que debe hacerse pasar por maestro de jardín de niños como parte de una investigación, situación que lo lleva a convivir con un grupo de pequeños estudiantes y enfrentar circunstancias muy distintas a las de su trabajo habitual.

La participación de Christian tuvo una particularidad: compartió el personaje con su hermano gemelo Joseph ‘Joey’ Cousins, una práctica utilizada en producciones audiovisuales para cumplir con las restricciones laborales que regulan el trabajo de los actores menores de edad.

Durante una entrevista concedida a Yahoo Entertainment en 2020, el propio Christian recordó cómo consiguió el papel y explicó que la producción buscaba a dos niños que pudieran interpretar al mismo personaje para facilitar las grabaciones.

“Sabían que habría muchas limitaciones debido a la cantidad de niños involucrados en la película y a los derechos laborales infantiles, ya que solo se puede trabajar un número limitado de horas, y nosotros éramos un grupo joven. Para terminar el rodaje en un tiempo razonable para el personaje de Dominic, probablemente necesitarían gemelos”, explicó, por lo que al final se quedaron con el papel.