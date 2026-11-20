¿Tito Double P es gay? Así respondió el cantante tras declaraciones de Odette en La Mansión VIP 2

Tito Double P publicó un video bailando “Pluma Gay” después de las declaraciones de Odette Orlena. / Especial

El intérprete de corridos tumbados publicó un video bailando “Pluma Gay” luego de que surgieran especulaciones sobre su orientación sexual por comentarios de la influencer

El cantante Tito Double P reaccionó a la polémica que surgió después de que Odette Orlena hablara sobre la supuesta orientación sexual de un famoso cantante durante una conversación en el reality La Mansión VIP 2. El intérprete de corridos tumbados llamó la atención de sus seguidores al publicar un video en el que aparece bailando al ritmo de “Pluma Gay”.

Podría interesarte Box VIDEO: Así fue la espectacular entrada de Canelo Álvarez con Tito Double P

La grabación fue compartida en sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, quienes relacionaron la elección de la canción con los comentarios que Odette había realizado dentro del programa.

En el clip, Tito Double P aparece con ropa deportiva negra, gafas oscuras y cadenas, mientras baila y brinca frente a la cámara. Aunque no acompañó la publicación con una explicación directa, sus seguidores interpretaron el gesto como una respuesta en tono de broma a los rumores.

Tito Double P no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su orientación sexual. / @titodoublep

¿Qué dijo Odette sobre Tito Double P en La Mansión VIP 2?

La controversia comenzó durante una conversación de Odette Orlena con otros participantes de La Mansión VIP 2, reality organizado por HotSpanish.

La influencer habló sobre un cantante famoso con quien, según su relato, habría tenido un acercamiento sentimental. Durante la plática aseguró que el artista era homosexual y mencionó que supuestamente tenía una novia, aunque describió esa relación como una posible pantalla.

La publicación de Tito Double P llegó después de que Odette hablara sobre un supuesto romance con un cantante. / @titodoublep

Aunque inicialmente intentó evitar que el nombre saliera a la luz frente a las cámaras, la insistencia de sus compañeros llevó a que se mencionara a Tito Double P, lo cual Odette confirmó.

Al ser cuestionada sobre la situación sentimental actual del cantante, la influencer aseguró que la pareja con la que se le vincula es únicamente una "tapadera". Asimismo, agregó que el músico habría mantenido un vínculo con otro hombre cuyo nombre inicia con la letra "B", lo que desató especulaciones entre los internautas sobre figuras cercanas al género regional como Gabito Ballesteros o el promotor Beto Sierra.

Tito Double P publica video bailando “Pluma Gay”

Después de que las declaraciones de Odette comenzaron a circular, Tito Double P compartió un video en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención.

En la grabación, el cantante aparece bailando al ritmo de “Pluma Gay”, elección musical que los internautas relacionaron con los comentarios de la participante de La Mansión VIP 2.

La publicación también recibió comentarios de otros usuarios y figuras del medio artístico. Entre ellos destacó el de Beto Sierra, quien escribió: “A menos que lo dudes”.

La frase provocó nuevas reacciones entre los seguidores, quienes continuaron relacionando el video con la conversación que se hizo viral.