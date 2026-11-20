Detienen a Lili Campos en CDMX: ¿de qué acusan a la exalcaldesa de Playa del Carmen?

Detienen en la CDMX a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen. / FGE

Roxana Lili Campos Miranda fue detenida en la Ciudad de México por una investigación relacionada con contratos públicos que habrían ocasionado un daño económico superior a los 62 millones de pesos

La exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida en la Ciudad de México por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La captura ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre de 2026, mediante un operativo coordinado entre autoridades de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal, la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos durante la administración municipal de Campos Miranda, que gobernó Solidaridad —cuya cabecera es Playa del Carmen— entre 2021 y 2024.

Las autoridades investigan contratos que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al Ayuntamiento.

¿De qué acusan a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen?

Según las primeras investigaciones, entre 2022 y 2024 se habrían otorgado de manera irregular tres licitaciones públicas a una empresa privada para realizar el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía es que la dependencia municipal contaba con 123 vehículos; sin embargo, en los registros se reportaban hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso.

Además, la empresa contratada presuntamente tenía solamente 15 trabajadores para realizar los servicios.

La investigación también señala que el proveedor no habría presentado los comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos, pese a lo cual continuaron los pagos por los servicios, hasta superar los 62 millones de pesos.

La Fiscalía también indaga posibles omisiones de los servidores públicos encargados de supervisar y verificar el cumplimiento de los contratos.

La Fiscalía de Quintana Roo investiga presuntas irregularidades en tres licitaciones otorgadas durante el gobierno de Lili Campos. / Especial

¿Dónde detuvieron a Lili Campos?

La detención de la exalcaldesa se realizó en la Ciudad de México, como parte de un operativo coordinado por autoridades de Quintana Roo y elementos de seguridad federal.

De acuerdo con los primeros reportes, Campos Miranda fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento judicial.

La exfuncionaria encabezó el Ayuntamiento de Solidaridad durante el periodo 2021-2024, luego de llegar al cargo bajo una alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes de convertirse en alcaldesa, también se desempeñó como diputada local en el Congreso de Quintana Roo.

Su situación jurídica deberá determinarse durante el proceso correspondiente. La detención y las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad, por lo que se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.