Detienen a “El Mike” de Los R’s tras balacera en Jalisco; ¿qué relación tiene con Carlos Manzo?

Autoridades federales detuvieron a Miguel Ángel “N”, alias “El Mike”, presunto integrante de Los R’s del CJNG. / @OHarfuch

Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, fue detenido durante un operativo en Jalisco que derivó en un enfrentamiento armado. La célula criminal a la que presuntamente pertenece es investigada por el homicidio del exalcalde de Uruapan

Miguel Ángel “N”, conocido como “El Mike” o “Diego”, fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, tras un enfrentamiento con elementos de seguridad federal. El hombre es identificado como presunto integrante de Los R’s, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán.

La captura fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que el operativo se realizó con la participación de elementos de la dependencia, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Omar García Harfuch confirmó la captura de un presunto integrante de Los R’s en Jalisco. / X

¿Cómo fue detenido “El Mike” en Jalisco?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, los elementos de seguridad realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito en el municipio de Atotonilco el Alto, cuando detectaron una camioneta cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia de las autoridades.

Durante estos hechos, los tripulantes realizaron disparos contra los efectivos, quienes repelieron la agresión. Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes perdió la vida y Miguel Ángel “N” fue detenido.

El secretario de Seguridad reconoció el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar el operativo.

¿Qué relación tiene “El Mike” con el asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones identifican a “El Mike” como presunto integrante de Los R’s, una célula criminal vinculada con el CJNG que operaba entre Jalisco y Michoacán.

Esta organización era encabezada por los hermanos Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, conocido como “R2”, quienes ya fueron detenidos y son señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La captura de “Mike” se suma a las acciones de las autoridades contra esta estructura criminal, investigada por su presunta participación en el homicidio del entonces alcalde de Uruapan.