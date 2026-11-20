La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX permanecerá cerrada este viernes 20 de noviembre. / Especial

El Metro CDMX confirmó que la estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada desde el inicio del servicio del viernes y hasta nuevo aviso

Los usuarios del Metro de la Ciudad de México que tengan previsto acudir al Centro Histórico este viernes 20 de noviembre de 2026 deberán tomar precauciones, debido a que la estación Zócalo-Tenochtitlan, ubicada en la Línea 2, permanecerá cerrada.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la suspensión del servicio en esta estación comenzará desde el inicio de operaciones del viernes, por lo que los pasajeros no podrán utilizarla para ingresar o salir del Metro mientras permanezca cerrada.

¿Cuándo reabrirá la estación Zócalo-Tenochtitlan del Metro?

De acuerdo con el comunicado oficial, la estación Zócalo-Tenochtitlan estará cerrada desde el viernes 20 de noviembre y hasta nuevo aviso, por lo que todavía no existe una fecha ni una hora confirmada para la reanudación de sus operaciones.

La estación pertenece a la Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, y representa uno de los accesos al primer cuadro de la Ciudad de México.

Ante su cierre, quienes tengan que trasladarse a las inmediaciones del Zócalo capitalino deberán considerar otras opciones de acceso para evitar retrasos en sus recorridos.

El cierre de Zócalo/Tenochtitlan comenzará desde el inicio del servicio y se mantendrá hasta nuevo aviso. / iStock

¿Qué estaciones del Metro puedes utilizar para llegar al Centro Histórico?

Para quienes necesiten acudir al Centro Histórico mientras permanezca cerrada la estación Zócalo-Tenochtitlan, existen otras estaciones cercanas que pueden servir como alternativas, dependiendo del destino.