La Granja VIP enfrenta señalamientos por presunto maltrato animal tras un exhorto de las autoridades capitalinas. / Especial

La Agencia de Atención Animal emitió un exhorto dirigido a directivos de TV Azteca y a la producción del reality para garantizar el bienestar de los animales y evitar conductas que puedan poner en riesgo su integridad

La Granja VIP se encuentra bajo la mirada de las autoridades de la Ciudad de México, luego de que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) emitiera un exhorto formal a TV Azteca y a los responsables del programa ante señalamientos de presunto maltrato animal durante las actividades del reality show.

El documento, fechado el 18 de noviembre de 2026, señala que ciudadanos, organizaciones animalistas y rescatistas han denunciado públicamente situaciones que podrían constituir actos de maltrato contra los animales que permanecen en las instalaciones donde se desarrolla la producción.

Ante esta situación, la dependencia capitalina solicitó que se adopten medidas inmediatas para garantizar la protección, el trato digno y el bienestar de los animales, además de permitir la intervención de personal especializado para supervisar sus condiciones.

El exhorto está dirigido a Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca; Adrián Ortega, director general de Televisión y Contenidos; Alejandro Esquivel, director de Entretenimiento; y David Ortiz Marquet, productor de La Granja VIP.

¿Por qué el Gobierno de CDMX intervino en La Granja VIP?

De acuerdo con el oficio SEDEMA/AGATAN/01253/2026, la Agencia de Atención Animal tuvo conocimiento de diversos acontecimientos difundidos en redes sociales relacionados con el trato que reciben los animales dentro del programa. La dependencia explicó que algunas de estas conductas podrían contravenir las disposiciones de protección animal establecidas en la legislación de la Ciudad de México.

Además, señaló que los hechos denunciados han provocado que se presenten denuncias por presunto maltrato animal ante la Fiscalía.

En el documento, la autoridad sostiene que la situación requiere atención urgente, debido a que los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de protección jurídica.

También indica que la producción estaría incumpliendo disposiciones del artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, relacionadas con la participación de animales en espectáculos, filmaciones y programas televisivos.

Entre las observaciones realizadas, AGATAN señala que no ha constatado la presencia de autoridades facultadas para supervisar permanentemente el bienestar de los animales durante el desarrollo del reality.

Asimismo, sostiene que los participantes no cuentan con capacitación en materia de derechos y bienestar animal impartida por la propia agencia u otra entidad pública facultada.

AGATAN solicitó a TV Azteca garantizar el bienestar de los animales que participan en el reality. / La Granja VIP

¿Qué exige la Agencia de Atención Animal a La Granja VIP?

El exhorto establece cinco solicitudes dirigidas a la producción de TV Azteca para proteger a los animales que participan en el programa. 1. Detener cualquier práctica que provoque sufrimiento animal. La autoridad solicita que cesen inmediatamente las actividades o acciones que puedan ocasionar dolor, sufrimiento, tortura o muerte a los animales. 2. Permitir el ingreso de especialistas a las instalaciones. AGATAN pide acceso para que su personal pueda capacitar a los participantes y para que médicos veterinarios evalúen las condiciones de salud y bienestar de los animales. 3. Separar a participantes involucrados en actos de maltrato. Uno de los puntos más relevantes establece que, si algún participante incurre en actos de maltrato o violencia contra un animal, deberá ser retirado inmediatamente y de manera permanente de cualquier contacto con ellos. 4. Establecer comunicación directa con las autoridades. La dependencia propone crear mesas de trabajo con la producción para garantizar que las instalaciones donde se desarrolla el programa sean espacios seguros para los animales. 5. Entregar los informes médicos veterinarios. Finalmente, solicita que TV Azteca proporcione los reportes médicos de los animales presentes en las instalaciones, con el objetivo de conocer sus condiciones de salud.

La Granja VIP: autoridades advierten que gritar o provocar estrés también puede constituir maltrato animal

Uno de los aspectos que destaca el documento es que el maltrato animal no necesariamente implica agresiones físicas. La Agencia de Atención Animal explica que también puede producirse por omisiones, como no proporcionar alimentación suficiente, agua limpia, atención médica o condiciones adecuadas para el descanso.

Asimismo, advierte que ciertas conductas humanas pueden afectar emocionalmente a los animales y comprometer su bienestar.

Entre las situaciones mencionadas se encuentran los gritos, el uso de palabras altisonantes dirigidas a los animales, los azuzamientos y el contacto físico destinado a someterlos.

La autoridad señala que estas acciones pueden provocar estrés o ansiedad y, dependiendo de las circunstancias, constituir conductas de maltrato animal.

Por ello, considera indispensable que tanto los participantes como el personal de producción reciban capacitación para interactuar adecuadamente con los animales durante las grabaciones.

La Granja VIP está bajo la lupa de las autoridades por presunto maltrato animal. / La Granja VIP

¿Qué irregularidades detectó AGATAN en La Granja VIP?

Además de los señalamientos sobre el trato que reciben los animales, la dependencia enumeró seis observaciones relacionadas con la operación del programa.

Entre ellas, destacó que no ha constatado la presencia de autoridades encargadas de verificar continuamente las condiciones de bienestar animal.

También señaló que, de acuerdo con la información disponible para la agencia, la producción no cuenta con personal capacitado por una dependencia facultada en materia de protección animal.

Otra de las observaciones se refiere a la falta de revisiones veterinarias realizadas por personal de AGATAN u otra entidad pública competente.

La autoridad también indicó que no ha recibido informes médicos sobre el estado de salud y bienestar de los animales presentes en las instalaciones del reality.

Estas observaciones forman parte de los señalamientos de la dependencia y no equivalen, por sí mismas, a una resolución definitiva que acredite responsabilidades por maltrato animal.

¿Podrían expulsar a participantes de La Granja VIP por maltrato animal?

El exhorto contempla expresamente la separación de cualquier participante que incurra en actos de violencia o maltrato contra los animales. Sin embargo, la solicitud no establece una expulsión automática del reality show, sino que pide retirar de manera inmediata y permanente al participante involucrado de todo contacto con los animales.

Esta medida busca prevenir nuevas situaciones que puedan comprometer su integridad física o emocional.

La autoridad también recuerda que el bienestar animal debe garantizarse durante todo el tiempo que los animales permanezcan bajo responsabilidad de la producción, incluyendo los periodos de descanso, traslado y espera.

Gobierno de CDMX exige medidas urgentes para proteger a los animales de La Granja VIP. / La Granja VIP

AGATAN busca reunirse con TV Azteca para garantizar el bienestar animal

Pese a los señalamientos, la Agencia de Atención Animal manifestó su disposición para colaborar con la producción de La Granja VIP y establecer medidas que permitan mejorar las condiciones en las que permanecen los animales.

En la parte final del documento, la dependencia solicitó a los responsables del programa establecer una fecha, hora y lugar para realizar una reunión de coordinación.

El oficio está firmado por Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, quien plantea la necesidad de implementar recomendaciones técnicas y jurídicas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.