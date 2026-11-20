Consulta qué vehículos no podrán circular este viernes 20 de noviembre en la Ciudad de México y el Estado de México, así como el horario de las restricciones y los automóviles que están exentos

Si tienes planes de salir en automóvil este viernes 20 de noviembre de 2026, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula, que se aplica en la Ciudad de México y distintas zonas del Estado de México. La medida busca reducir las emisiones contaminantes y evitar que determinados vehículos circulen durante el horario establecido por las autoridades ambientales.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este viernes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas de verificación 1 y 2. La restricción corresponde al esquema habitual del programa, por lo que los conductores deberán tomar precauciones para evitar sanciones.

El horario del Hoy No Circula comenzará a las 05:00 horas y concluirá a las 22:00 horas, periodo durante el cual los automovilistas cuyos vehículos estén sujetos a la medida no podrán transitar por las zonas donde se encuentra vigente. Hasta la tarde del jueves 19 de noviembre no se había anunciado una contingencia ambiental que modificara las restricciones ordinarias.

¿Qué autos no circulan el viernes 20 de noviembre de 2026?

Para este viernes, los conductores deberán identificar el color del engomado, el último número de su placa y el holograma de verificación. Los vehículos que tendrán prohibido circular son los siguientes: Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Hologramas: 1 y 2.

Horario: de 05:00 a 22:00 horas.

Por otra parte, los automóviles que cuentan con hologramas 0 y 00 podrán circular con normalidad, siempre que no se activen medidas extraordinarias por contaminación. También estarán exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cumplan con los requisitos oficiales, así como las unidades autorizadas para servicios de emergencia y otras categorías contempladas por la normativa.

Los automóviles con placas terminadas en 9 y 0 y hologramas 1 y 2 deberán suspender su circulación./ CAME

Los automovilistas con placas foráneas que no cuenten con un holograma reconocido por las autoridades ambientales deberán considerar restricciones adicionales. En estos casos, no pueden circular de lunes a viernes entre las 05:00 y las 11:00 horas, además del día que les corresponda conforme a la terminación de sus placas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y qué pasa si no lo respetas?

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México incorporados al esquema ambiental, incluidos los de la zona conurbada del Valle de México. También existen restricciones en los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, por lo que es importante revisar las disposiciones aplicables según el lugar por donde se pretenda circular.

Los conductores que incumplan el Hoy No Circula pueden recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la CDMX, además de enfrentar el retiro de su vehículo cuando corresponda. Antes de salir, se recomienda verificar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que una contingencia ambiental podría modificar las restricciones para este viernes 20 de noviembre.