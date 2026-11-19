Muere Fiona, la famosa hipopótamo que luchó por su vida tras ingerir un sombrero. / Zoológico de Cincinnat

La hipopótamo que conquistó internet desde su nacimiento prematuro murió luego de una emergencia médica provocada por un objeto que cayó en su hábitat

Fiona, la hipopótamo que se convirtió en una celebridad de internet tras nacer prematuramente en el zoológico de Cincinnati, murió este jueves 19 de noviembre luego de sufrir una emergencia médica por tragarse un sombrero que cayó accidentalmente en su hábitat.

Podría interesarte Contra Eutanasia química para 10 hipopótamos de Pablo Escobar

El Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que su equipo de veterinarios y cuidadores realizó múltiples procedimientos para intentar salvarla, pero su estado de salud empeoró y no logró recuperarse.

"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", informó la institución.

La situación comenzó después de que el sombrero cayera en el espacio donde vivía la hipopótamo y esta lo ingiriera accidentalmente. Desde entonces, el personal del zoológico puso en marcha diferentes procedimientos para intentar retirar el objeto de su sistema digestivo.

Fiona se convirtió en una de las hipopótamos más queridas de internet tras su nacimiento prematuro en 2017./ Zoológico de Cincinnat

¿Qué le pasó a Fiona, la hipopótamo del zoológico de Cincinnati?

Durante los días previos a su fallecimiento, el equipo médico realizó varios intentos para ayudar a Fiona a expulsar el sombrero.

El martes, los veterinarios utilizaron un endoscopio de aproximadamente 2.7 metros para examinar su colon, aunque no consiguieron localizar el objeto. Durante la revisión también detectaron una acumulación de heces en sus intestinos, situación que inicialmente generó esperanzas de que pudiera expulsarlo de manera natural.

Sin embargo, al día siguiente probaron otro procedimiento. Con ayuda de una plataforma vibratoria prestada por una granja de caballos local, buscaron estimular el movimiento de su tracto digestivo para facilitar la expulsión del sombrero.

Fiona permaneció varias veces sobre el dispositivo durante el día, mientras sus cuidadores continuaban brindándole atención médica las 24 horas.

Pese a los esfuerzos, su condición empeoró y el equipo veterinario no consiguió revertir la emergencia.

"A pesar de los múltiples intentos por expulsar el sombrero, finalmente fue demasiado para ella", comunicó el zoológico.

El Zoológico de Cincinnati confirmó la muerte de Fiona e informó sobre los esfuerzos médicos para salvarla. / Zoológico de Cincinnat

Zoológico de Cincinnati lamenta la muerte de Fiona

Dave Jenike, director del Zoológico de Cincinnati, expresó su tristeza por el fallecimiento de la hipopótamo y reconoció el trabajo del personal que intentó salvarla.

El directivo aseguró que el equipo se encontraba en estado de shock, pues no esperaba que la emergencia terminara con la muerte del animal.

También calificó de "heroicos" los esfuerzos de los veterinarios y cuidadores, quienes hicieron todo lo posible para ayudarla, aunque finalmente su cuerpo no pudo resistir.

"Era muy querida por su familia del zoológico y por muchísimas personas en todo el mundo. Su pérdida será sentida profundamente por muchísimas personas", expresó Jenike.

La institución también pidió al público recordar a las personas que estuvieron a cargo de Fiona y que trabajaron hasta el último momento para intentar salvarla.

¿Quién era Fiona y por qué se volvió famosa en internet?

Fiona nació en enero de 2017, seis semanas antes de lo previsto, en el Zoológico de Cincinnati. Debido a su nacimiento prematuro, necesitó cuidados especiales y atención constante para sobrevivir.

Su historia llamó la atención de miles de personas en redes sociales, que siguieron de cerca su crecimiento y evolución. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los animales más queridos del zoológico y en una sensación internacional.

Su popularidad también llegó a otros ámbitos: inspiró libros infantiles como Fiona la hipopótamo y Salvando a Fiona, además de un sabor de helado y un mural en el centro de Cincinnati.

Fiona habría cumplido 10 años en enero de 2027. Durante casi una década, su historia de supervivencia permitió acercar a millones de personas a la importancia de conocer y proteger a los hipopótamos.

"Era verdaderamente muy querida", destacó el zoológico en su comunicado, al recordar el impacto que tuvo Fiona entre sus visitantes y seguidores de todo el mundo.