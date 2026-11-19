Prima de antigüedad 2026: ¿cuándo te la deben pagar y cuánto dinero te corresponde por ley?

Los trabajadores pueden recibir la prima de antigüedad al terminar su relación laboral, siempre que cumplan los requisitos legales./ IA

La Ley Federal del Trabajo establece un pago de 12 días de salario por cada año trabajado, pero no todos los empleados necesitan cumplir 15 años para recibir esta prestación

Si estás pensando en renunciar a tu trabajo, estás por jubilarte o recientemente te despidieron, es importante que conozcas uno de los derechos laborales que pueden representar un ingreso adicional al terminar una relación de trabajo. Se trata de la prima de antigüedad, una prestación que reconoce los años que una persona permaneció al servicio de una empresa y cuyo pago está regulado en México.

Aunque existe la creencia de que este dinero solamente se entrega a quienes acumulan más de 15 años trabajando, la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla distintas situaciones en las que puede cobrarse incluso con menos tiempo de servicio. La diferencia depende principalmente de la razón por la que termina el vínculo laboral.

El fundamento se encuentra en el artículo 162 de la LFT, donde se establece que los trabajadores de planta tienen derecho a recibir el equivalente a 12 días de salario por cada año laborado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación. Este beneficio es independiente de otras cantidades que puedan corresponder por aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o indemnizaciones.

¿Cuándo se paga la prima de antigüedad en México durante 2026?

A diferencia del aguinaldo, la prima de antigüedad no tiene una fecha fija de depósito ni se entrega automáticamente en diciembre. Su pago está relacionado con la conclusión de la relación laboral y las circunstancias en las que ocurre. Por ello, una persona puede tener derecho a recibirla en cualquiera de los siguientes casos: Renuncia voluntaria: cuando el trabajador acumula por lo menos 15 años de servicio.

Despido justificado o injustificado: corresponde pagarla sin importar que la persona tenga menos de 15 años trabajando.

Separación por causa justificada atribuible al patrón: el trabajador puede reclamar esta prestación aunque no haya cumplido 15 años.

Fallecimiento del trabajador: el dinero corresponde a sus beneficiarios, independientemente de los años de antigüedad.

En condiciones ordinarias, esta prestación debe cubrirse al finalizar la relación de trabajo, aunque la ley contempla reglas especiales cuando se presenta un retiro voluntario colectivo que supera determinados porcentajes de la plantilla laboral. Si el patrón se niega a realizar el pago, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde recibirá orientación gratuita para reclamar sus derechos.

En 2026, la prima de antigüedad se calcula considerando los años trabajados y el salario diario aplicable./ Pixabay

¿Cómo calcular la prima de antigüedad en 2026 y cuánto te toca?

Para determinar la cantidad correspondiente se deben considerar tres elementos: los años trabajados, el salario diario que sirve como base y el límite establecido por la legislación. La operación consiste en multiplicar 12 días por cada año de antigüedad y después por el salario diario aplicable. Si existe un periodo adicional que no completa un año, también debe incluirse la parte proporcional.

En 2026, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estableció un salario mínimo general de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos. Como la LFT fija un tope equivalente al doble del salario mínimo para esta prestación, las bases máximas de cálculo son de 630.08 pesos diarios en la zona general y 881.74 pesos en la frontera norte.

Por ejemplo, si una persona trabajó 10 años en una empresa de la zona general y percibía 800 pesos diarios, el cálculo se realiza utilizando el límite legal de 630.08 pesos, ya que su sueldo supera el máximo permitido. En este caso, tendría derecho a 75,609.60 pesos por prima de antigüedad, siempre que la terminación de su relación laboral se encuentre dentro de los supuestos que dan derecho al pago. Esta cantidad es independiente de otras prestaciones pendientes y puede estar sujeta al tratamiento fiscal correspondiente.