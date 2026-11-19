La karateca solicitó una licencia para competir en el reality, pero durante su ausencia se inició un procedimiento administrativo

La participación de Valeria Payén Abaroa en Exatlón México terminó acompañada de una situación inesperada fuera de los circuitos. La deportista originaria de Baja California Sur reveló que se quedó sin empleo en el gobierno estatal después de solicitar una licencia para regresar al programa de televisión, una decisión que, según explicó, buscaba compaginar su carrera deportiva con las responsabilidades que desempeñaba en la administración pública.

La karateca de 29 años trabajaba como jefa del Departamento de Administración y Planeación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Baja California Sur. De acuerdo con su testimonio, antes de incorporarse a la competencia comunicó su intención de ausentarse temporalmente, con la expectativa de retomar sus actividades laborales una vez que concluyera su participación en el reality.

Valeria Payén reveló que perdió su empleo en el Gobierno de Baja California Sur tras participar en Exatlón México / IG: @valpayenabaroa.mx

Sin embargo, las cosas no ocurrieron como esperaba. A través de videos compartidos en redes sociales, Payén relató que mientras se encontraba fuera de su trabajo comenzaron a realizarse actuaciones administrativas relacionadas con su ausencia. Incluso, aseguró que personal acudió al domicilio de sus padres, situación que habría llevado a su familia a presentar una renuncia en su nombre para detener el procedimiento.

La atleta expresó su inconformidad por la manera en que terminó su relación laboral, especialmente porque su intención inicial no era abandonar definitivamente el servicio público. Aunque posteriormente intentó encontrar una alternativa para reincorporarse a otra área del gobierno estatal, señaló que sus gestiones no tuvieron resultados favorables.

"Más allá de un puesto o un sueldo, me causa tristeza cómo se desarrollaron las cosas", expresó Payén al referirse a la situación que enfrentó después de su regreso a la televisión.

La karateca aseguró que había solicitado una licencia para regresar al reality deportivo / IG: @valpayenabaroa.mx

¿Por qué Valeria Payén perdió su empleo tras participar en Exatlón México?

Según la versión de la deportista, el conflicto comenzó cuando solicitó una licencia para ausentarse de su puesto y participar nuevamente en Exatlón México, programa en el que ya había competido anteriormente. Su intención, explicó, era contar con un periodo de separación temporal que le permitiera cumplir con el compromiso deportivo y después regresar a sus funciones dentro de Sipinna.

No obstante, durante su ausencia se habrían iniciado procedimientos administrativos relacionados con su situación laboral. Payén aseguró que estas actuaciones llegaron hasta el domicilio de sus padres, quienes, ante la preocupación por lo que estaba ocurriendo, terminaron presentando una renuncia a su nombre. La deportista dio a conocer estos hechos después de que sus intentos por resolver el problema dentro de la administración estatal no prosperaran.

Aunque la karateca relaciona la pérdida de su empleo con las circunstancias que rodearon su participación en el reality, todavía no se ha esclarecido si la licencia fue autorizada, rechazada o si existía alguna condición administrativa para ausentarse del cargo. Tampoco se conocen públicamente los documentos que sustentaron el procedimiento mencionado por la atleta.

La deportista señaló que buscó una reubicación dentro del Gobierno de Baja California Sur para continuar trabajando, pero no consiguió una respuesta favorable. Ante la falta de una solución, decidió compartir su experiencia en redes sociales y explicar por qué ya no forma parte de la administración estatal.

Valeria Payén regresó a Exatlón México en octubre de 2026 como refuerzo del equipo rojo / IG: @valpayenabaroa.mx

De una emergencia médica a su regreso a Exatlón México

El regreso de Valeria Payén a la competencia tenía un significado especial para su trayectoria deportiva. La sudcaliforniana volvió a Exatlón México el 12 de octubre de 2026, como refuerzo del equipo rojo, después de atravesar problemas de salud y lesiones que habían interrumpido sus anteriores participaciones.

Su primera aparición en el reality ocurrió durante la sexta temporada, transmitida entre 2022 y 2023, cuando logró avanzar hasta la final y se convirtió en una de las participantes destacadas. Posteriormente recibió una nueva oportunidad en Exatlón All Star 2023, pero una lesión de rodilla complicó su continuidad y la obligó a concentrarse en su recuperación.

En marzo de 2023, cuando se preparaba para una intervención quirúrgica relacionada con aquella lesión, la deportista enfrentó una emergencia médica. De acuerdo con su propio relato, sufrió un paro cardíaco asociado con una reacción adversa a la anestesia, por lo que el personal médico tuvo que intervenir para reanimarla.

Payén ha contado que su corazón dejó de latir y que los médicos tardaron aproximadamente dos minutos en lograr que recuperara sus signos vitales. La cirugía fue suspendida y posteriormente recibió atención para superar las consecuencias del episodio, una experiencia que marcó su vida personal y su carrera como atleta.

Por esa razón, su regreso a los circuitos en octubre de 2026 representaba una oportunidad para demostrar que podía volver a competir después de las dificultades que había enfrentado. Sin embargo, su participación terminó antes de lo previsto: el 22 de octubre abandonó Exatlón México debido a un desgarre muscular, una nueva lesión que frustró sus planes deportivos.

¿Quién es Valeria Payén, la atleta que perdió su trabajo en Baja California Sur?

Valeria Payén Abaroa es una karateca originaria de La Paz, Baja California Sur, que comenzó a practicar este deporte cuando tenía apenas siete años. Su desarrollo dentro de la disciplina la llevó a formar parte de la selección mexicana desde 2012 y a representar al país en distintas competencias internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha conseguido títulos en torneos panamericanos y centroamericanos, además de participar en dos campeonatos mundiales juveniles. También ha obtenido resultados importantes dentro del deporte nacional, entre ellos las dos medallas de oro, una de plata y una de bronce que ganó para Baja California Sur durante la Olimpiada Nacional de 2015.

Su carrera deportiva la convirtió en una figura reconocida dentro del karate mexicano, mientras que su participación en Exatlón México amplió su popularidad entre los seguidores de los realities deportivos. A pesar de las lesiones y de la emergencia médica que enfrentó en 2023, la atleta mantuvo su interés por regresar a la competencia.

Además de sus actividades deportivas, Payén había desarrollado una trayectoria dentro del servicio público estatal, por lo que la pérdida de su empleo representa un cambio importante en su situación profesional.

¿Qué ha dicho el Gobierno de Baja California Sur sobre el caso?

Hasta la información disponible, no se ha identificado una postura pública del Gobierno de Baja California Sur que responda a las declaraciones de Valeria Payén o explique las circunstancias administrativas que provocaron el fin de su relación laboral.

Entre los puntos que permanecen sin aclararse se encuentran el estatus de la licencia que solicitó para participar en Exatlón México, los motivos por los que se habrían iniciado actuaciones administrativas durante su ausencia y las condiciones en las que se presentó la renuncia mencionada por la deportista.