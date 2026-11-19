Alejandro Speitzer sorprendió a sus seguidores al aparecer con el rostro lleno de golpes y moretones. / Especial

Una fotografía del actor con moretones, sangre e inflamación encendió las alarmas en redes sociales; esto se sabe sobre su apariencia

El actor mexicano Alejandro Speitzer preocupó a sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que aparece con el rostro lleno de golpes, moretones, sangre e inflamación. La imagen provocó especulaciones sobre una posible agresión o accidente; sin embargo, todo apunta a que su apariencia está relacionada con un nuevo proyecto cinematográfico.

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La fotografía fue compartida el miércoles 18 de noviembre en su cuenta de Instagram y estuvo acompañada únicamente por la palabra “Chale”, sin que el actor explicara inicialmente qué había ocurrido.

Las imágenes rápidamente generaron comentarios de preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaron si había sido víctima de algún asalto o ataque.

El actor mexicano compartió una fotografía que desató preocupación entre sus fans. / @alejandrospeitzer

¿Qué le pasó a Alejandro Speitzer? ¿Fue golpeado?

Aunque la apariencia del protagonista de Oscuro deseo causó alarma, la versión que ha circulado es que las lesiones forman parte de una caracterización para una nueva película.

De acuerdo con reportes sobre el proyecto, Alejandro Speitzer participa en una producción cinematográfica relacionada con el mundo del boxeo, por lo que los moretones y heridas que aparecen en su rostro serían parte del maquillaje utilizado para su personaje.

Además, el actor compartió posteriormente un video en sus historias de Instagram en el que se le observa en buen estado, lo que ayudó a tranquilizar a sus seguidores.

Alejandro Speitzer prepara una película sobre boxeo

La apariencia del actor estaría relacionada con una película ambientada en el universo del boxeo, proyecto para el que ha realizado preparación física y entrenamientos.