Actriz de 'La Hora Pico' recibe amenazas tras ser confundida con diputada por caso de mariposas monarca

Lorena de la Garza denunció amenazas luego de ser confundida con una diputada de Nuevo León. / Especial

La actriz recibió mensajes agresivos e intimidaciones contra su domicilio y lugares de trabajo luego de que usuarios de redes sociales la confundieran con una legisladora de Nuevo León involucrada en la polémica ambiental

La actriz Lorena de la Garza denunció que recibió amenazas e insultos en redes sociales luego de ser confundida con la diputada local de Nuevo León que fue señalada por ordenar la fumigación de un parque donde descansaban mariposas monarca durante su temporada migratoria.

La intérprete explicó que la confusión comenzó porque ambas mujeres comparten el mismo nombre y apellido, situación que provocó que usuarios dirigieran contra ella reclamos y mensajes agresivos por un hecho con el que no tiene ninguna relación.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Lorena de la Garza relató que los ataques escalaron hasta incluir amenazas contra su domicilio y los espacios públicos donde trabaja, como los teatros en los que realiza presentaciones.

“Se hizo una locura, una agresión impresionante ya en las redes sociales con amenazas de todo tipo”, contó la actriz.

Lorena de la Garza denunció agresiones luego de ser confundida con una diputada. / @lorenadelagarzaoficial

¿Qué amenazas recibió Lorena de la Garza?

La actriz señaló que inicialmente comenzó a recibir comentarios negativos en sus perfiles sociales, donde algunas personas la responsabilizaban por la fumigación realizada en Nuevo León.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando algunos usuarios consiguieron información sobre su domicilio y comenzaron a mencionar los lugares donde trabaja.

“Hubo amenazas de llegar aquí a casa de ustedes. No sé cómo fue que consiguieron la dirección de la casa de ustedes, pero la consiguieron”, relató durante la entrevista.

De acuerdo con su testimonio, también recibió intimidaciones relacionadas con los teatros y otros espacios públicos donde desarrolla su carrera artística, situación que comenzó a preocuparle por su seguridad.

La intérprete aclaró que no tiene ninguna relación con la política ni con las decisiones de la legisladora involucrada en la polémica.

“Yo simplemente soy una actriz y no me meto en temas de política ni absolutamente nada”, expresó

Lorena de la Garza aclaró que no es la legisladora señalada. / @lorenadelagarzaoficial

¿Por qué confundieron a la actriz con una diputada de Nuevo León?

La confusión surgió después de que se difundiera la noticia sobre la fumigación de un parque en Monterrey, donde se encontraban ejemplares de mariposa monarca durante su ruta migratoria.

La persona señalada fue Lorena de la Garza Venecia, diputada local del distrito 8 de Monterrey, quien reconoció que integrantes de su equipo aplicaron insecticida en el lugar antes de realizar una jornada de vacunación.

La legisladora explicó que la intervención tenía como objetivo combatir al mosquito transmisor del dengue y que la aplicación se realizó durante aproximadamente cinco minutos en un área de 40 metros cuadrados.

Posteriormente, reconoció que la fumigación no debió realizarse y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

El caso provocó indignación entre usuarios de redes sociales y derivó en una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que solicitó suspender cualquier intervención en el parque mientras se determinan los posibles daños ambientales.

Además, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó que preparaba acciones legales ante las autoridades por las posibles afectaciones a la especie.

Lorena de la Garza Venecia es una política mexicana que se desempeña como diputada local en el Congreso de Nuevo León por el Distrito 8. / Especial

Lorena de la Garza pide detener las agresiones

Ante los mensajes que recibió, la actriz buscó aclarar públicamente que no es la funcionaria señalada y que su trabajo está relacionado exclusivamente con el medio artístico.

También expresó su rechazo a la fumigación y recordó que ha participado en actividades de rescate animal.

“Yo soy superanimalera, he sido rescatista. Entonces, pues no, yo estoy totalmente en contra de esto”, comentó.