La SEMOVI anunció nuevas opciones de atención en Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez para quienes buscan obtener su licencia permanente antes del 31 de diciembre

Los automovilistas que todavía no cuentan con su licencia de conducir permanente en la Ciudad de México tendrán más facilidades para obtenerla durante las últimas semanas de 2026. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció la apertura de tres puntos de atención donde los interesados podrán presentarse directamente, sin necesidad de reservar un turno por internet.

La medida fue dada a conocer este jueves 19 de noviembre de 2026, cuando cada vez queda menos tiempo para aprovechar el programa. De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el periodo autorizado para solicitar este documento concluirá el 31 de diciembre, por lo que quienes deseen obtenerlo deberán realizar el procedimiento antes de esa fecha.

La ampliación de los servicios busca facilitar la atención de personas que no han conseguido una cita o que, por cuestiones de trabajo y otras actividades, necesitan acudir durante el fin de semana. Los espacios anunciados estarán disponibles en tres alcaldías y contarán con horarios tanto entre semana como los sábados y domingos.

Los nuevos módulos de atención se encuentran en Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez./ RS

¿Dónde están los nuevos módulos para tramitar la licencia permanente sin cita?

La SEMOVI informó que las nuevas opciones se encuentran distribuidas en Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez, con el propósito de ofrecer alternativas en distintas zonas de la capital. Los conductores podrán acudir a las siguientes direcciones: San Andrés Tetepilco, Iztapalapa: calle Andrés Molina Enríquez sin número, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440.

Acoxpa, Tlalpan: avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, C.P. 04980.

Universidad, Benito Juárez: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310.

Para quienes planean realizar el trámite de lunes a viernes, la atención será de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. En cambio, los sábados y domingos las ventanillas funcionarán de 09:00 a 14:00 horas, lo que permitirá acudir fuera de los días laborales habituales.

Aunque estos establecimientos recibirán solicitudes sin una reservación previa, es recomendable presentarse con anticipación y llevar todos los documentos necesarios. La atención puede depender de la cantidad de personas que acudan durante el día y de la capacidad disponible en cada sede.

Requisitos y costo de la licencia permanente en CDMX

El precio establecido para obtener la licencia permanente tipo A es de 1,500 pesos. Las personas interesadas deberán contar con una identificación oficial vigente que incluya la CURP, como credencial del INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o licencia digital. También se requiere un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México con antigüedad máxima de tres meses, aunque puede utilizarse la credencial para votar si muestra la dirección completa.

Quienes soliciten una licencia por primera vez, así como los conductores foráneos a quienes corresponda, deberán acreditar previamente la evaluación establecida por las autoridades capitalinas. Este procedimiento puede consultarse en el portal oficial https://examenlicperm.cdmx.gob.mx/. Para el resto de los solicitantes, el proceso dependerá de sus antecedentes como conductores y del cumplimiento de los requisitos correspondientes. A partir del 1 de enero de 2027, el programa dejará de recibir nuevas solicitudes, salvo que las autoridades anuncien alguna modificación oficial.