La periodista aseguró que fue jaloneada y que su camarógrafo recibió golpes cuando acudieron a documentar una denuncia vecinal en la CDMX; también acusó que no recibió apoyo policial

Una cobertura sobre un conflicto entre habitantes de la colonia El Pirú, en la alcaldía Álvaro Obregón, terminó en una denuncia de violencia contra un equipo de televisión. Kariana Colmenero, reportera de Sale el Sol, aseguró que fue intimidada y despojada momentáneamente de su teléfono celular, mientras que el camarógrafo que la acompañaba habría recibido golpes por parte de personas inconformes con su presencia.

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La periodista compartió su testimonio durante el programa matutino este jueves 19 de noviembre de 2026, donde explicó que había solicitado la intervención de las autoridades al sentirse amenazada. Sin embargo, señaló que la ayuda nunca llegó, pese a que la situación se había complicado con la participación de varios habitantes de la zona.

El motivo de la visita estaba relacionado con las dificultades que enfrentaba un residente para utilizar la entrada de su vivienda. Según su denuncia, un operador de microbús acostumbraba dejar la unidad frente al inmueble, por lo que buscó el apoyo del programa para dar a conocer el problema. Al llegar, los comunicadores comenzaron a documentar las condiciones de la calle y a escuchar la inconformidad del ciudadano.

¿Qué ocurrió con la reportera Kariana Colmenero durante su cobertura?

La presencia del equipo de grabación habría provocado el enojo del conductor señalado y de su esposa, quienes, según Colmenero, comenzaron a confrontarlos mientras realizaban su trabajo. "En ese momento llega el chofer del camión muy agresivo, empieza a amedrentarnos al igual que su esposa; me empieza a jalonear, a mí me quitaron mi celular, a mi compañero lo golpearón y la verdad es que sí sentimos mucho miedo", declaró la periodista.

ariana Colmenero relató los momentos de miedo que vivió mientras realizaba su trabajo periodístico./ Captura de pantalla

La confrontación no habría terminado entre las personas directamente involucradas en el problema del estacionamiento. De acuerdo con la comunicadora, otros vecinos se acercaron para intervenir y algunos intentaron apartarla del lugar. Esa posibilidad le generó especial preocupación, pues no sabía qué podía ocurrir si la alejaban de su compañero. "No sabes a dónde te llevan", expresó al recordar el incidente.

Ante el temor de que las agresiones continuaran, Colmenero llamó al 911 para pedir la presencia de elementos de seguridad. La reportera cuestionó que ninguna autoridad acudiera durante el enfrentamiento y señaló que una intervención oportuna habría sido importante para evitar mayores riesgos tanto para ella como para el camarógrafo.

Kariana Colmenero denuncia falta de respuesta de las autoridades en CDMX

Luego de la confrontación, la periodista logró recuperar su teléfono y aseguró que una mujer identificada como Rosario le ofreció disculpas. Pese a ello, decidió contar públicamente lo sucedido para llamar la atención sobre las condiciones en las que trabajan los equipos periodísticos cuando acuden a reportar situaciones que generan inconformidad entre particulares.

"Es un riego que corremos todos los periodistas todos los días, pero también pedimos el apoyo a la autoridad para que reaccione en el momento porque pudieron pasar muchas cosas. Afortunadamente estoy aquí, pude recuperar mi celular y la señora Rosario me pidió disculpas", manifestó Colmenero.