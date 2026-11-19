La volcadura del camión provocó daños en instalaciones eléctricas y cortes de luz en la zona./ RS

El accidente ocurrió la mañana de este 19 de noviembre cerca del hospital Star Médica; la unidad derribó postes y cables de electricidad, lo que provocó afectaciones al tránsito y cortes de luz

La mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026, automovilistas que circulaban por avenida Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México, se encontraron con una emergencia que paralizó parte de la vialidad. Un camión de carga terminó sobre uno de sus costados y posteriormente se incendió, situación que obligó a suspender el tránsito hacia Periférico Norte mientras los servicios de emergencia realizaban las maniobras correspondientes.

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Los hechos se registraron cerca de las 08:00 horas, en las inmediaciones de la colonia Santiago, a poca distancia del hospital Star Médica y de Vía Adolfo López Mateos. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo transportaba tepetate cuando su conductor dejó de tener el control de la unidad, que terminó impactando instalaciones ubicadas junto a la avenida.

El choque ocasionó daños en estructuras de seguridad vial y en parte de la red eléctrica de la zona. Además, la carga quedó dispersa sobre el asfalto, lo que dificultó el paso de otros vehículos. Minutos después, el fuego comenzó a consumir el camión y una densa humareda se elevó sobre el lugar, mientras testigos compartían videos de lo ocurrido a través de redes sociales.

¿Qué se sabe de los lesionados por el accidente en Lomas Verdes?

Uno de los puntos que todavía requiere confirmación oficial es el número de personas afectadas. Aunque las primeras versiones no mencionaban víctimas, reportes posteriores señalaron que una mujer habría resultado lesionada durante el percance. También trascendió que el operador de la unidad fue detenido, información que deberá ser precisada por las autoridades correspondientes.

Respecto al origen del accidente, se manejan dos posibles explicaciones: una falla mecánica relacionada con los frenos y la velocidad a la que circulaba el camión. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido establecida como causa definitiva, por lo que será necesario conocer los resultados de las investigaciones para determinar cómo ocurrió la volcadura.

La circulación hacia Periférico Norte resultó afectada por el accidente del vehículo de carga./ RS

Accidente en Naucalpan afecta la circulación y el servicio eléctrico

Las consecuencias del incidente también alcanzaron a habitantes y comerciantes de los alrededores, debido a que el impacto dañó cables de electricidad y provocó interrupciones en el suministro. Las afectaciones fueron reportadas en inmuebles cercanos al sitio del choque, aunque no se ha establecido cuántos usuarios quedaron sin energía ni el horario en que podría normalizarse el servicio.

Personal de Bomberos, Protección Civil y elementos de seguridad se trasladó al punto para sofocar el incendio y mantener resguardada el área. Las labores incluyeron la revisión de las estructuras dañadas, así como los preparativos para retirar la unidad sin poner en riesgo a quienes se encontraban en las inmediaciones.