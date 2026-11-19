Tras cumplir 40 años, el actor mexicano volvió a generar comentarios en redes sociales por una imagen en la que aparece con uniforme de recluso.

El futuro de Pablo Lyle podría tomar un nuevo rumbo antes de que termine 2026. Después de varios años alejado de las pantallas por el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos, el actor mexicano se encuentra cerca de cumplir su condena. En medio de la expectativa por su liberación, una fotografía difundida en redes sociales volvió a poner su nombre entre los temas de conversación.

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La imagen comenzó a circular en Instagram a través de la cuenta Nueva onda, coincidiendo con las publicaciones por el cumpleaños número 40 del intérprete, celebrado el 18 de noviembre. En ella aparece una persona identificada como Lyle, vestida con el uniforme utilizado en prisión. Sin embargo, no se ha confirmado cuándo fue tomada la fotografía ni si corresponde a su apariencia actual.

La publicación provocó opiniones divididas entre quienes siguen el caso del mexicano. Algunos usuarios lamentaron las consecuencias que el proceso penal tuvo para su carrera, mientras otros consideraron que debía responder por sus acciones. Entre los mensajes destacó “Jamás podrá volver a ser quien era, su rabia le pasó factura”, aunque también aparecieron comentarios como “No debió pagar nada de eso, fue injusto. No había intención, fue un momento desafortunado”.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión en Estados Unidos?

De acuerdo con información difundida por la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa El gordo y la flaca, el actor tiene prevista su liberación para el 29 de diciembre de 2026. La fecha estaría relacionada con los beneficios penitenciarios obtenidos durante su reclusión, entre ellos los correspondientes a su comportamiento dentro del centro penitenciario.

No obstante, concluir su estancia en prisión no garantiza que pueda viajar inmediatamente a México. Debido a su situación legal en territorio estadounidense, Lyle podría ser puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), institución encargada de atender determinados procedimientos migratorios. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su eventual regreso al país.

Pablo Lyle podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026./ RS

El caso judicial que llevó a Pablo Lyle a la cárcel

La sentencia contra el actor tiene su origen en un incidente de tránsito registrado el 31 de marzo de 2019 en Miami, Florida. Durante una discusión con Juan Ricardo Hernández, ciudadano cubano de 63 años, Lyle le propinó un golpe en el rostro que provocó su caída. El hombre sufrió una lesión grave en la cabeza y falleció cuatro días después en un hospital.

Después de un proceso judicial que se prolongó durante varios años, un jurado declaró culpable al mexicano de homicidio involuntario en octubre de 2022. En febrero de 2023 fue condenado a cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, una resolución que interrumpió su trayectoria en la televisión y el cine.