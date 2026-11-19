La socialité también confesó que lleva cinco años sin salir con nadie / FB: @KhloeKardashian

La empresaria habló sobre su vida sentimental durante su podcast y reconoció que necesita una conexión emocional para sentirse atraída por alguien

Khloé Kardashian volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre su vida sentimental, luego de que durante un episodio de su podcast Khloé in Wonderland reconociera que podría identificarse como demisexual, un término que describe a las personas que experimentan atracción sexual después de establecer un vínculo emocional con alguien.

Podría interesarte Empelotados Tristan Thompson: El jugador de Sacramento Kings reveló haberle sido infiel a Khloé Kardashian

La revelación ocurrió durante una conversación con su amigo Simon Huck, quien le explicó el significado de la demisexualidad y aseguró que, por la manera en que vive sus relaciones, la empresaria podría identificarse con esta orientación. La integrante de la familia Kardashian, de 42 años, se mostró sorprendida al descubrir que existía una palabra para describir algunas de sus experiencias sentimentales.

Durante la charla, Huck contó que un terapeuta había utilizado el término para describirlo a él y consideraba que también podía aplicarse a su amiga. “¿Sabes qué significa eso?”, le preguntó Huck a Kardashian, quien respondió que no. Después de escuchar la explicación, la empresaria reconoció que nunca ha tenido una aventura de una noche y reaccionó con sorpresa ante la posibilidad de ser demisexual.

Khloé Kardashian habló sobre su sexualidad durante su podcast Khloé in Wonderland / FB: @KhloeKardashian

“No creo haber tenido nunca una aventura de una noche... Lo recordaría”, dijo. Tras la bienvenida de Huck al llamado “club demi”, respondió: “¿Soy demi? Vaya”.

¿Qué significa ser demisexual y por qué Khloé Kardashian se identifica con este término?

La demisexualidad es una orientación que se caracteriza por experimentar atracción sexual únicamente después de desarrollar una conexión emocional significativa con otra persona. Esto significa que, para quienes se identifican de esta manera, la apariencia física o el atractivo inicial de alguien no suelen ser suficientes para despertar el deseo sexual si antes no existe un vínculo afectivo.

La demisexualidad suele ubicarse dentro del espectro asexual, aunque no significa que una persona nunca experimente deseo sexual, que no pueda enamorarse o que necesariamente evite las relaciones íntimas. Tampoco debe confundirse con la decisión personal de esperar antes de tener relaciones sexuales, ya que el término describe cómo surge la atracción y no simplemente una preferencia de comportamiento.

En el caso de Khloé Kardashian, la conversación comenzó cuando Simon Huck explicó que una persona demisexual necesita construir una conexión emocional antes de sentir atracción íntima. “Creo que tú también lo eres”, afirmó su amigo, lo que llevó a la empresaria a reflexionar sobre sus propias experiencias.

La empresaria reconoció que podría identificarse como demisexual / FB: @KhloeKardashian

Aunque Kardashian reconoció que la descripción coincide con algunos aspectos de su vida, su reacción también mostró que estaba descubriendo el término durante la conversación.

Khloé Kardashian confiesa que lleva cinco años sin salir con nadie

Durante el mismo episodio, Khloé Kardashian reveló que lleva cinco años sin tener citas, una situación que relacionó con las experiencias que ha vivido en sus relaciones anteriores. La empresaria explicó que actualmente se encuentra en una etapa de estabilidad personal y que, aunque en ocasiones extraña compartir momentos románticos con alguien, también siente temor de volver a enfrentar situaciones dolorosas.

“Es muy difícil para mí estar en esa mentalidad en este momento, porque siento que ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado”, declaró en el podcast.

La integrante del clan Kardashian también reconoció que no necesariamente extraña mantener relaciones sexuales, sino algunas muestras de cariño y cercanía emocional que forman parte de una relación de pareja. Sus declaraciones reflejaron que, por ahora, no considera indispensable tener una relación sentimental para sentirse bien consigo misma.

“Extraño más... solo quiero que me besen a veces. Pero no necesariamente siento que necesito tener sexo. A veces solo extraño un abrazo normal, pero de alguien de quien lo quieres”.

Khloé Kardashian confesó que lleva cinco años sin salir con nadie / FB: @KhloeKardashian

¿Qué dijo Khloé Kardashian sobre las relaciones abiertas y las infidelidades?

Además de hablar sobre la demisexualidad, Khloé Kardashian compartió su postura sobre las relaciones abiertas, un modelo de pareja en el que las personas involucradas establecen acuerdos sobre la posibilidad de mantener vínculos románticos o sexuales con terceros.

La empresaria explicó que respeta este tipo de relaciones siempre que exista comunicación y que todas las personas involucradas conozcan y acepten las condiciones desde el principio. Sin embargo, dejó claro que uno de los aspectos que más le molestan es que alguien establezca acuerdos de exclusividad y después los incumpla.

“Creo que los heterosexuales deberían tomar nota. Denme reglas. No tolero que un hombre diga: ‘esto es lo que somos’ y después vaya y engañe. Muchas chicas estarían bien con esas reglas. Lo que no tolero es la mentira”, afirmó.

Aunque reconoció que probablemente no aceptaría una relación abierta, aseguró que le gustaría tener la oportunidad de participar en una decisión de ese tipo si alguna vez se lo propusieran. “Me gusta saber que tengo esa opción”, explicó.