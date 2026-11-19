Diez hipopótamos descendientes de los ejemplares de Pablo Escobar serán sometidos a eutanasia química en Colombia./especial

Las autoridades ambientales de Colombia aplicarán el procedimiento durante cinco meses ante los posibles ataques a habitantes

Diez hipopótamos descendientes de los ejemplares que pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar serán sometidos a eutanasia química en Colombia. La medida estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), que busca reducir los riesgos para las comunidades cercanas a las zonas donde habitan estos animales.

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Los ejemplares se encuentran en sectores de Puerto Nare, Doradal y la isla del Silencio, donde se han reportado acercamientos de hipopótamos con comportamientos agresivos hacia habitantes. El Ministerio de Ambiente de Colombia considera a esta población una especie invasora debido a su reproducción y expansión fuera de su hábitat natural.

La decisión responde tanto a los riesgos para la población como a las afectaciones ambientales que provoca el crecimiento de estos mamíferos. De acuerdo con las autoridades, su presencia en zonas rurales ha generado situaciones de peligro para quienes viven o transitan cerca de los lugares donde se concentran.

Cornare identificó riesgos para habitantes de Puerto Nare, Doradal y la isla del Silencio./especial

¿Por qué consideran peligrosos a los hipopótamos para las comunidades?

Javier Valencia, director de Cornare, explicó que uno de los casos que encendió las alertas ocurrió en Puerto Nare. En esa localidad se identificó la presencia de un hipopótamo en un camino utilizado por niñas y niños para trasladarse desde sus hogares hasta la escuela. La situación preocupa a las autoridades debido al comportamiento territorial y agresivo que pueden presentar estos animales. Los encuentros con habitantes representan un riesgo, especialmente en comunidades rurales que comparten espacios con los ejemplares.

Valencia también señaló que existen acciones judiciales que exigen una intervención inmediata. Antes de tomar la decisión, las autoridades evaluaron distintas alternativas, entre ellas la reubicación de los mamíferos; sin embargo, el plan contempla medidas para controlar su población y evitar que continúe creciendo.

¿Qué otras medidas aplicarán para controlar la población?

El procedimiento tendrá una duración aproximada de cinco meses. Además de la eutanasia química para los diez ejemplares, Cornare implementará acciones de esterilización, confinamiento y traslado, así como actividades de educación ambiental dirigidas a las comunidades que conviven con estos animales.

La corporación informó que también ha realizado procesos de socialización en lugares como Doradal, con la participación de habitantes y pescadores. El objetivo es involucrar a las personas de la zona en las acciones de manejo y explicar las medidas que se pondrán en marcha.

Valencia aclaró que la eutanasia no será la única estrategia para atender el problema. No obstante, reconoció que las autoridades necesitan limitar la reproducción de los hipopótamos y contener su expansión hacia otros territorios.

De acuerdo con cifras de Cornare, la población pasó de cuatro ejemplares a cerca de 260 en aproximadamente tres décadas. Los primeros animales llegaron a la zona en 1994; para 2010 ya se contabilizaban 60 y en 2020 la cifra había aumentado a 220. Actualmente, alrededor del 70 por ciento de los hipopótamos se concentra en el territorio bajo responsabilidad de esta corporación.

La expansión también representa una preocupación ambiental. Las autoridades advierten que estos mamíferos pueden alterar los ecosistemas locales y que fenómenos climáticos como El Niño podrían desplazarlos hacia otras zonas pobladas, lo que aumentaría las posibilidades de encuentros con habitantes.