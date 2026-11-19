¿GTA VI al cine? Esto dijo el dueño de Rockstar Games sobre sus planes

El estreno de GTA 6 reavivó el interés por una adaptación de Grand Theft Auto / Especial

Take-Two Interactive advierte que llevar la franquicia a Hollywood implica riesgos creativos y comerciales

El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) este jueves 19 de noviembre de 2026 volvió a colocar a Rockstar Games en el centro de la conversación mundial. Después de años de espera, los jugadores finalmente pueden explorar una nueva historia criminal protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, ambientada en el ficticio estado de Leonida. Sin embargo, el lanzamiento también reavivó una pregunta que ha acompañado a la franquicia durante décadas: ¿por qué GTA nunca ha tenido una película o serie oficial?

A pesar de ser una de las sagas más populares y rentables de la industria de los videojuegos, Grand Theft Auto no cuenta con una adaptación cinematográfica oficial. Mientras otras franquicias han encontrado nuevas audiencias en las salas de cine y las plataformas de streaming, la compañía responsable de GTA ha preferido mantener el control sobre sus historias y evitar proyectos que no cumplan con sus expectativas creativas.

Rockstar Games mantiene el control creativo de una de las franquicias más populares de los videojuegos / Especial

La explicación más reciente llegó de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa propietaria de Rockstar Games, quien abordó el tema durante una entrevista en The David Rubenstein Show. El empresario dejó claro que no existe un rechazo definitivo a Hollywood, pero aseguró que cualquier adaptación tendría que cumplir condiciones muy exigentes antes de recibir autorización.

¿Por qué Rockstar Games no ha hecho una película de GTA?

La principal razón está relacionada con el control creativo y el riesgo de que una adaptación no esté a la altura de los videojuegos. Para Take-Two, el éxito comercial de Grand Theft Auto no es suficiente para justificar una película, especialmente cuando un resultado negativo podría afectar la percepción de una de sus marcas más importantes.

Durante la entrevista, Strauss Zelnick explicó la filosofía que mantiene la empresa frente a la posibilidad de llevar sus franquicias a otros formatos:

“Somos muy cuidadosos con las extensiones de marca porque esta es una compañía creativa y nuestro objetivo es hacer el mejor entretenimiento del mundo. Un entretenimiento del que siempre estemos orgullosos”, afirmó.

El directivo también explicó que la decisión no depende únicamente de encontrar un estudio interesado en producir una película, sino de que los propios equipos creativos consideren que existe una historia capaz de conectar con los seguidores de la saga.

Strauss Zelnick explicó por qué Take-Two es selectiva con las adaptaciones cinematográficas / Especial

“Haríamos una película o un programa de televisión basado en nuestra propiedad intelectual si nuestros equipos creativos fueran apasionados al respecto. Si creyeran que eso podría de alguna forma involucrar y deleitar a nuestros consumidores. Es un listón muy alto. Y, por supuesto, siempre existe el riesgo de fracasar. Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos”, declaró en el mismo programa.

Con estas declaraciones, el empresario dejó abierta la posibilidad de una futura adaptación, aunque no anunció ninguna película o serie de GTA en desarrollo.

¿Qué tiene que ver el fracaso de Borderlands con una película de GTA?

La postura de Take-Two también está relacionada con experiencias previas de la industria cinematográfica. Uno de los ejemplos que Strauss Zelnick ha mencionado es Borderlands, cuya adaptación a la pantalla grande tuvo resultados comerciales decepcionantes y evidenció que la popularidad de un videojuego no garantiza el éxito de una película.

En noviembre de 2024, el ejecutivo habló sobre el desempeño de esa producción y explicó que, aunque no cumplió con las expectativas en taquilla, sí contribuyó a incrementar el interés por los videojuegos de la franquicia.

“Aunque la película de Borderlands fue en efecto decepcionante, fue buena para las ventas de nuestro catálogo de los títulos de Borderlands. Preferiríamos tener un gran éxito y, como saben, no tuvimos exposición financiera al negativo”, dijo Zelnick en declaraciones a Variety.

Grand Theft Auto VI presenta una nueva historia criminal protagonizada por Jason y Lucia / Especial

El directivo también señaló que los resultados de una producción cinematográfica pueden escapar del control de los propietarios de una franquicia, incluso cuando se trata de marcas reconocidas internacionalmente.

“Así que somos selectivos exactamente porque simplemente no puedes controlar esos resultados y preferimos controlar nuestro propio destino. Sin embargo, seguiremos licenciando de forma selectiva”.

Esta experiencia ayuda a entender por qué Take-Two mantiene una política cuidadosa con sus propiedades intelectuales. Aunque una película podría ampliar el público de GTA y generar nuevas oportunidades comerciales, también implicaría entregar parte del control de su universo a equipos de producción externos.

¿Habrá una película o serie de Grand Theft Auto en el futuro?

La posibilidad no está descartada, pero tampoco existe una fecha de estreno ni un proyecto confirmado. Las declaraciones de Zelnick indican que Take-Two estaría dispuesta a considerar una adaptación si encuentra una propuesta que entusiasme a sus equipos creativos y ofrezca una experiencia atractiva para los seguidores de la franquicia.

El universo de GTA tiene elementos que podrían trasladarse al cine o a la televisión: historias criminales, personajes complejos, persecuciones, sátira social y ciudades ficticias inspiradas en Estados Unidos. Sin embargo, una de las características que distingue a la saga es la libertad que ofrece al jugador para explorar sus escenarios y tomar decisiones, algo que una producción audiovisual tendría que reinterpretar.

Desde su primera entrega en 1997, Grand Theft Auto se ha convertido en una de las propiedades más reconocidas del entretenimiento. Su expansión ha ocurrido principalmente dentro de los videojuegos, donde Rockstar conserva un control directo sobre el desarrollo de los personajes, la narrativa y el diseño de sus mundos.