Muere Mona Guilmáin, actriz y promotora cultural de la dinastía de Ofelia Guilmáin

La familia Guilmáin enfrenta una nueva pérdida. Mona Guilmáin, actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora, murió el 18 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Su fallecimiento fue confirmado mediante un mensaje de condolencias, aunque la organización no precisó las causas.

Hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin, Mona formó parte de una de las familias vinculadas durante décadas con el cine, la televisión y el teatro mexicano. A diferencia de algunos de sus familiares, su trayectoria tuvo una presencia menos visible ante el público y estuvo relacionada con distintas actividades del ámbito cultural.

La noticia generó atención por el legado artístico de la familia, cuya historia comenzó con la carrera de Ofelia Guilmáin. La actriz llegó a México en 1941, después de salir de España a consecuencia de la Guerra Civil, y construyó una trayectoria en los escenarios y las producciones audiovisuales del país.

La ANDI confirmó el fallecimiento de Mona Guilmáin el 18 de noviembre de 2026./especial

¿Quién fue Mona Guilmáin y a qué se dedicó?

La ANDI identificó a Mona como actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora. Estas actividades muestran un recorrido profesional relacionado con distintas expresiones artísticas, más allá de la actuación. También existen referencias a su participación en la producción musical y en labores editoriales, áreas que ampliaron su trabajo dentro del sector cultural.

Aunque su nombre no tuvo la misma exposición mediática que el de sus hermanos, Mona perteneció a una familia con una presencia importante en la industria del entretenimiento nacional. Su madre, Ofelia Guilmáin, destacó en cine, televisión y teatro, mientras que Juan Ferrara y Lucía Guilmáin también desarrollaron carreras como intérpretes.

La familia Guilmáin mantiene vínculos con otras figuras del espectáculo mexicano, entre ellas los productores Óscar y Pedro Ortiz de Pinedo. Por ello, el fallecimiento de Mona representa una nueva pérdida para un entorno familiar ligado a distintas generaciones de artistas y creadores.

La familia Guilmáin enfrenta otra pérdida tras la muerte de Lucía

El fallecimiento de Mona ocurre cinco años después de la muerte de su hermana Lucía Guilmáin, quien murió en febrero de 2021, a los 83 años. La actriz tuvo una trayectoria en teatro, cine y televisión, y su partida también generó muestras de condolencias entre integrantes del medio artístico.