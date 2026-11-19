Una grieta y un hundimiento en calles de la colonia 20 de Noviembre permitieron descubrir una excavación clandestina conectada a un ducto de Pemex

Lo que inicialmente parecía una fuga de agua terminó por revelar una presunta operación de robo de combustible en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Personal de Servicios Urbanos y Protección Civil descubrió un túnel clandestino de aproximadamente 100 metros de longitud, construido debajo de las calles de la colonia 20 de Noviembre y presuntamente utilizado para extraer diésel de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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El hallazgo ocurrió después de que trabajadores de la alcaldía acudieran a revisar un hundimiento y una grieta en el pavimento, localizados en el cruce de las calles Aluminio y Apicultura. Aunque en un principio se consideró que el problema había sido provocado por una fuga hidráulica, las inspecciones permitieron identificar excavaciones subterráneas que conducían hacia una toma clandestina de combustible.

Una grieta en el pavimento permitió descubrir un túnel huachicolero en Venustiano Carranza / Especial

La situación encendió las alertas debido a que la excavación se encontraba debajo de una zona habitacional, donde una conexión irregular a infraestructura de combustible podía representar un riesgo para los vecinos. Por ello, las autoridades capitalinas activaron un operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y personal especializado de Pemex.

¿Cómo descubrieron el túnel huachicolero en Venustiano Carranza?

De acuerdo con los reportes, el descubrimiento comenzó la semana pasada, cuando personal de la alcaldía detectó daños en el pavimento de la colonia 20 de Noviembre. La presencia de una grieta y un hundimiento llevó a los trabajadores a considerar que existía una fuga de agua que estaba debilitando el subsuelo, por lo que comenzaron las revisiones para determinar el origen del problema.

Sin embargo, al inspeccionar el terreno, los trabajadores encontraron indicios de una excavación que no correspondía con las instalaciones hidráulicas. Conforme avanzaron las labores, descubrieron que debajo de la calle se había construido un pasadizo de alrededor de 100 metros, aparentemente diseñado para llegar hasta un ducto de combustible y permitir su extracción de manera ilegal.

Durante las primeras revisiones también fueron localizadas mangueras conectadas al ducto, las cuales fueron rastreadas hasta una bodega situada en el número 498 de la calle Aluminio, casi esquina con Cerámica. Este inmueble quedó identificado como uno de los puntos relacionados con la presunta operación clandestina, por lo que las autoridades concentraron parte de las diligencias en sus alrededores.

La excavación clandestina tenía aproximadamente 100 metros de longitud / Especial

¿Dónde está ubicado el túnel clandestino para extraer diésel en CDMX?

El túnel fue descubierto en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, específicamente a partir de las afectaciones registradas en el cruce de Aluminio y Apicultura. Según los primeros reportes, la excavación subterránea se extendía hasta una bodega localizada sobre la misma calle Aluminio, donde presuntamente se concentraba parte de la infraestructura utilizada para extraer combustible.

Tras confirmar la existencia de la conexión irregular, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron un amplio perímetro para impedir el paso de personas y vehículos mientras se realizaban las maniobras correspondientes. La medida buscó reducir los riesgos asociados con una posible fuga de combustible y permitir que los especialistas trabajaran en condiciones de seguridad.

Personal de Petróleos Mexicanos y cuerpos de emergencia acudió al lugar para revisar las instalaciones, controlar la situación e inhabilitar la conexión clandestina. La intervención también permitió iniciar la evaluación de las condiciones del subsuelo y de las posibles afectaciones ocasionadas por las excavaciones debajo de la vía pública.

Autoridades localizaron mangueras conectadas a un ducto de Pemex en la colonia 20 de Noviembre / Especial

Vecinos de Venustiano Carranza ya sospechaban de movimientos extraños

Después del descubrimiento, habitantes de la colonia 20 de Noviembre señalaron que la bodega relacionada con el túnel ya había llamado su atención debido a la actividad que se registraba durante la noche y la madrugada. Según sus testimonios, era frecuente observar vehículos que entraban y salían del inmueble en horarios poco habituales, mientras que durante el día prácticamente no había movimiento.

Los vecinos también comentaron que desconocían la identidad de los propietarios o responsables del lugar, ya que las personas que acudían al inmueble generalmente permanecían dentro de sus vehículos. Esta situación había generado sospechas entre algunos habitantes, aunque no contaban con información que permitiera conocer lo que presuntamente ocurría debajo de las calles.

En la zona, además, existen señalamientos que advierten sobre la presencia de ductos e instalaciones subterráneas de Pemex, por lo que se solicita tener precaución al realizar excavaciones o trabajos que puedan afectar esa infraestructura.

¿Qué riesgos representa una toma clandestina de combustible en una zona habitacional?

La extracción ilegal de hidrocarburos mediante conexiones no autorizadas representa un peligro para la población, especialmente cuando ocurre cerca de viviendas, negocios y vialidades. Una perforación irregular puede provocar fugas de combustible, incendios, explosiones y contaminación del suelo, además de poner en riesgo a quienes habitan o transitan por los alrededores.

En este caso, el hundimiento y la grieta que permitieron descubrir el túnel también evidenciaron posibles afectaciones al terreno provocadas por las excavaciones. La presencia de cavidades debajo del pavimento puede comprometer la estabilidad de la superficie y generar nuevos hundimientos si no se realizan las reparaciones necesarias.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si hubo personas detenidas, cuánto combustible fue extraído ni desde cuándo operaba la conexión clandestina. Tampoco se ha informado oficialmente quiénes serían los responsables de la bodega señalada por los vecinos.