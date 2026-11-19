Sandra Cuevas promete regalar GTA VI en TikTok y busca a uno de sus pretendientes para conseguirlo

La exalcaldesa de Cuauhtémoc sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en TikTok al buscar ayuda para comprar varias copias del popular videojuego de Rockstar Games

Lo que comenzó como una conversación con sus seguidores terminó en una inesperada propuesta navideña. Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, manifestó su intención de regalar ejemplares de Grand Theft Auto VI (GTA VI) a través de TikTok, aunque para conseguirlos decidió recurrir a un hombre que, según contó, lleva tiempo intentando conquistarla.

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El episodio ocurrió el miércoles 18 de noviembre de 2026, durante una transmisión en vivo en la que Cuevas respondía mensajes de su audiencia. Mientras revisaba los comentarios, notó que varios usuarios mencionaban el videojuego desarrollado por Rockstar Games, cuyo estreno mundial estaba programado para el día siguiente. Al desconocer el tema, preguntó en repetidas ocasiones: “¿Qué es eso del GTA?”.

La conversación cambió cuando los participantes comenzaron a explicarle de qué trataba el título y le compartieron información sobre su posible costo. Lejos de dejar pasar el asunto, la exfuncionaria consideró comprar varias unidades para entregarlas entre las personas que siguen sus transmisiones, aprovechando la cercanía de las celebraciones decembrinas.

GTA VI despertó la curiosidad de Sandra Cuevas durante una transmisión en vivo./ RS

¿Cómo consiguió Sandra Cuevas un contacto para comprar GTA VI?

Para conocer las opciones de compra, Cuevas recordó que uno de sus pretendientes se dedica a comercializar videojuegos. Sin salir de TikTok, buscó en su teléfono el número de un hombre identificado como “Félix el gato” y decidió enviarle un audio en el que le solicitó información sobre los precios y la disponibilidad del nuevo lanzamiento.

Durante el mensaje explicó que los productos no serían para uso personal, sino para compartirlos con su comunidad digital. “Voy a regalar unos aquí en mi TikTok”, expresó la exalcaldesa, quien también aprovechó el momento para enviarle un beso a su contacto y saludar a los comerciantes de Plaza Meave, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Aunque la propuesta llamó la atención de quienes presenciaban la transmisión, la compra no quedó confirmada. Cuevas solicitó a sus seguidores que le recordaran su ofrecimiento cuando realizara otro en vivo, por lo que hasta ahora no se conocen el número de videojuegos que podría entregar, las condiciones para participar ni la fecha de una posible dinámica.

GTA VI se estrena este 19 de noviembre y aumenta el interés por el videojuego

El momento protagonizado por Sandra Cuevas coincidió con la expectativa por Grand Theft Auto VI, que se lanzó oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega de Rockstar Games presenta una historia ambientada en Vice City y otras regiones del estado ficticio de Leonida, con Jason y Lucia como personajes principales.