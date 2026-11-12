El choque ocurrió en el kilómetro 49, con dirección a la Ciudad de México / Especial

Reportan personas lesionadas y cierre total de la circulación mientras trabajan los servicios de emergencia

Un aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro provocó el cierre total de la circulación con dirección a la Ciudad de México, luego de que dos autobuses de pasajeros y un tráiler se vieran involucrados en un choque a la altura del municipio de Coyotepec, Estado de México. El percance ocurrió en el kilómetro 49, donde una de las unidades de transporte terminó volcada, lo que generó una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

Los primeros reportes señalan que varias personas resultaron lesionadas, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una cifra oficial de afectados. Debido a la magnitud del accidente y a las condiciones en las que quedaron los vehículos, fue necesario suspender el paso de automovilistas para permitir que paramédicos y equipos de rescate atendieran a los pasajeros y realizaran las maniobras correspondientes.

Dos autobuses y un tráiler estuvieron involucrados en un aparatoso choque / Especial

El incidente también provocó complicaciones para quienes utilizan esta importante vía de comunicación para trasladarse desde Querétaro y otras zonas del Estado de México hacia la capital del país. Ante el cierre, se recomienda a los conductores consultar los reportes de tránsito antes de continuar su recorrido y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslado.

¿Qué pasó en la autopista México-Querétaro?

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se registró en el kilómetro 49 de la autopista México-Querétaro, en el tramo correspondiente al municipio de Coyotepec. En el percance estuvieron involucrados dos autobuses de pasajeros y un tráiler, aunque todavía no se han esclarecido las circunstancias que provocaron la colisión ni la responsabilidad de los conductores.

Tras el impacto, uno de los autobuses terminó volcado sobre la autopista, situación que complicó la circulación y obligó a desplegar un operativo de atención. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes de las unidades, mientras se establecieron restricciones para impedir el paso de otros vehículos por la zona afectada.

Uno de los autobuses terminó volcado tras el accidente en la México-Querétaro / Especial

Las autoridades y los equipos de rescate también deben realizar maniobras para retirar los vehículos siniestrados y liberar los carriles.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas en el accidente de Coyotepec?

Los reportes iniciales indican que varios pasajeros resultaron heridos como consecuencia del choque. Personal paramédico acudió al sitio para brindar los primeros auxilios y evaluar las condiciones de salud de las personas involucradas, así como determinar si alguna requería atención hospitalaria.

Sin embargo, no existe hasta el momento un balance oficial sobre el número de lesionados, por lo que las cifras que circulen de manera preliminar deberán confirmarse con las autoridades correspondientes. Tampoco se ha informado públicamente sobre personas fallecidas ni se han proporcionado detalles suficientes acerca del estado de salud de los conductores.

El accidente provocó el cierre de la circulación con dirección a la CDMX / Especial

¿Qué tramo de la México-Querétaro está cerrado por el accidente?

La afectación vial se concentra en el kilómetro 49, a la altura de Coyotepec, con dirección a la Ciudad de México, donde los reportes iniciales señalan que fue necesario establecer un cierre total de la circulación para facilitar las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Esta situación afecta principalmente a los automovilistas que se desplazan hacia la capital del país, por lo que se recomienda evitar el punto del accidente mientras continúen las maniobras de emergencia. Los conductores también deben tomar en cuenta que el tránsito podría presentar retrasos incluso después de que se permita nuevamente el paso.

¿Qué rutas alternas pueden utilizar los automovilistas?

Quienes necesiten trasladarse hacia la Ciudad de México pueden revisar las conexiones carreteras disponibles en dirección a Huehuetoca, Teoloyucan y Cuautitlán, dependiendo de su ubicación y destino final. También pueden consultar las condiciones de circulación en vías como el Arco Norte y la autopista México-Pachuca, aunque estas alternativas podrían implicar recorridos más largos.