El actor estadounidense fue encontrado inconsciente en el océano, cerca del muelle de Santa Mónica. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante casi 50 minutos, pero no lograron salvarle la vida

Alexander Haskin, actor que tuvo participaciones en las series You, The Rookie y Mayans M.C., falleció a los 38 años después de ser encontrado inconsciente en el océano Pacífico, frente a uno de los sitios turísticos más conocidos de California. El caso ha generado diversas interrogantes, pues las autoridades estadounidenses todavía trabajan para establecer qué ocurrió antes de que el intérprete terminara en el agua.

La muerte se registró el lunes 16 de noviembre de 2026, en las inmediaciones del muelle de Santa Mónica, donde elementos de seguridad recibieron una alerta sobre una persona que necesitaba auxilio. El aviso fue reportado a las 16:06 horas, lo que dio inicio a un operativo para localizar al hombre, cuya identidad fue difundida posteriormente por medios estadounidenses.

Los integrantes de la Guardia Portuaria del Departamento de Policía de Santa Mónica realizaron una búsqueda en el área occidental del muelle y encontraron a Haskin debajo de la superficie. Después de sacarlo del océano, lo trasladaron a una embarcación de rescate para comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la intención de recuperar sus signos vitales.

¿De qué murió Alexander Haskin, actor de You y The Rookie?

El personal de emergencia continuó los esfuerzos médicos una vez que el actor fue llevado a la plataforma del muelle, donde paramédicos del Departamento de Bomberos de Santa Mónica se sumaron a las labores. Sin embargo, a las 16:56 horas se confirmó su fallecimiento, aproximadamente 50 minutos después de que las autoridades recibieran el primer reporte sobre su presencia en el mar.

El actor Alexander Haskin fue encontrado inconsciente en el océano, cerca del muelle de Santa Mónica./ RS

Aunque las circunstancias apuntan a un posible ahogamiento, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles todavía no ha establecido oficialmente la causa de muerte. Los investigadores también buscan determinar qué sucedió antes de que el actor ingresara al agua, pues las primeras versiones indicaban que presuntamente se había lanzado desde la estructura del muelle.

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó este jueves 19 de noviembre que, tras revisar grabaciones de seguridad, descartó los reportes sobre una supuesta discusión previa al incidente. Las imágenes permitieron establecer que Haskin se encontraba solo y que no tuvo contacto con otras personas durante los momentos anteriores a su ingreso al océano. No obstante, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el caso.

¿Quién era Alexander Haskin y cuál fue su trayectoria?

Además de su trabajo en producciones televisivas, Haskin desarrolló una carrera vinculada con el deporte y el servicio militar. Creció en Long Beach, California, estudió música en Long Beach City College y posteriormente ingresó a las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras concluir esa etapa, trabajó como entrenador personal y especialista en nutrición deportiva, mientras buscaba oportunidades dentro de la actuación.