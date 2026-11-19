¿Por qué hoy 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre? Conoce su origen y qué se celebra

La celebración busca crear conciencia sobre la salud mental y los desafíos que enfrentan los hombres./ Pixabay

El Día Internacional del Hombre busca crear conciencia sobre la salud masculina, la igualdad de género y la importancia de romper estereotipos

Este jueves 19 de noviembre de 2026 se celebra el Día Internacional del Hombre, una conmemoración que va más allá de reconocer a la población masculina. La fecha también busca llamar la atención sobre problemas que afectan a hombres de distintas edades, desde las dificultades para expresar sus emociones hasta la importancia de recibir atención médica y prevenir enfermedades.

A pesar de que cada año gana mayor presencia en redes sociales, todavía existen dudas sobre el motivo de esta celebración. Su propósito no es competir con el Día Internacional de la Mujer, sino generar conversaciones sobre el bienestar de los hombres, reconocer sus contribuciones a la sociedad y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Uno de los temas centrales de esta jornada es la forma en que las ideas tradicionales sobre la masculinidad pueden influir en la vida cotidiana. La presión por mostrarse fuertes, resolver los problemas sin ayuda o esconder sentimientos puede convertirse en un obstáculo para quienes necesitan apoyo emocional, situación que distintas organizaciones buscan visibilizar mediante esta fecha.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Hombre y por qué se celebra el 19 de noviembre?

La conmemoración que se conoce actualmente comenzó en 1999, en Trinidad y Tobago, por iniciativa de Jerome Teelucksingh, profesor e historiador de la Universidad de las Indias Occidentales. Su intención era establecer una jornada que permitiera reconocer ejemplos positivos de masculinidad y abordar asuntos relacionados con la vida de hombres y niños.

La elección del 19 de noviembre tuvo un significado personal para su impulsor, pues ese día celebraba su cumpleaños su padre, a quien consideraba una figura importante por su ejemplo y los valores que le había transmitido. Sin embargo, la idea de contar con una celebración masculina tenía antecedentes desde 1992, cuando el académico Thomas Oaster, de la Universidad de Misuri-Kansas, promovió una iniciativa similar.

La fecha reconoce la importancia de los hombres en la familia, el trabajo y la sociedad./ Pixabay

Con el paso del tiempo, la propuesta se extendió a diferentes países y comenzó a utilizarse como una oportunidad para hablar sobre problemáticas que no siempre reciben suficiente atención. Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no reconoce oficialmente esta fecha como una de sus conmemoraciones internacionales, diversas asociaciones e instituciones realizan actividades para destacar sus objetivos.

¿Qué se busca visibilizar en el Día Internacional del Hombre 2026?

Entre los principales asuntos que se abordan cada 19 de noviembre destacan la salud mental masculina, la prevención del suicidio, el cuidado físico, la paternidad responsable y la eliminación de prejuicios de género. La conmemoración también reconoce la importancia de contar con modelos positivos en la familia, la escuela, el trabajo y otros espacios de convivencia.