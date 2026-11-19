¿Comprar una casa con desconocidos en México? Así funciona la copropiedad de vivienda

La copropiedad permite que dos o más personas compartan los derechos sobre una misma vivienda. / iStock

Compartir una hipoteca con amigos o personas ajenas a la familia puede facilitar la compra de una vivienda. Sin embargo, existen obligaciones legales y financieras que deben quedar claras antes de firmar

Comprar una casa en México se ha convertido en un desafío para muchas personas debido al costo de los inmuebles y los requisitos para obtener un crédito hipotecario. Ante este panorama, compartir la compra de una vivienda con amigos, conocidos o incluso personas desconocidas puede convertirse en una alternativa para acceder a un patrimonio.

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Esta modalidad se conoce como copropiedad y permite que dos o más personas sean dueñas de un mismo inmueble, de acuerdo con los porcentajes que les correspondan. Aunque puede facilitar el financiamiento, también implica compartir responsabilidades económicas y tomar decisiones sobre una propiedad en común.

El tema cobró relevancia luego de que dos familias de Vancouver, Canadá, decidieran comprar juntas una casa sin conocerse previamente. Los Wilcox y los Pullman adquirieron en 2023 una vivienda de seis habitaciones por 1.85 millones de dólares canadienses y dividieron el enganche, la hipoteca y los gastos de mantenimiento.

La experiencia abre una pregunta para quienes buscan adquirir una propiedad en México: ¿es posible comprar una casa con un amigo o con alguien que no pertenece a la familia?

¿Se puede comprar una casa con amigos o desconocidos en México?

Sí. En México, la copropiedad está reconocida legalmente y permite que varias personas compartan los derechos sobre un mismo inmueble.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 938 del Código Civil establece que existe copropiedad cuando un bien o derecho pertenece de manera indivisa a dos o más personas.

Esto significa que cada participante tiene una proporción de la propiedad, pero no necesariamente es dueño exclusivo de una habitación o de una parte física determinada de la vivienda.

Por ejemplo, dos personas pueden adquirir una casa y establecer que cada una tendrá el 50% de los derechos de propiedad. También pueden acordar porcentajes diferentes, dependiendo de cuánto dinero aporte cada participante.

Comprar una casa entre amigos puede facilitar el acceso a un crédito hipotecario. / iStock

¿Cómo funciona una hipoteca compartida?

Una de las alternativas para realizar esta operación es solicitar un crédito hipotecario con un coacreditado.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que esta modalidad permite que dos o más personas unan sus ingresos para acceder a un financiamiento mayor y comprar una vivienda.

Un coacreditado adquiere responsabilidades y derechos sobre el inmueble y la deuda, por lo que no se trata únicamente de ayudar a otra persona a conseguir un préstamo.

Además, no es indispensable tener un vínculo familiar o estar casado para solicitar algunas de estas opciones. Sin embargo, las condiciones dependen de la institución financiera y del producto hipotecario.

Entre los aspectos que generalmente se revisan están: Historial crediticio: tanto el titular como el coacreditado deben pasar por una evaluación financiera.

Comprobación de ingresos: la institución revisa la capacidad económica de los participantes.

Documentación: ambos deben presentar los documentos solicitados para tramitar el financiamiento.

Firma del contrato: los participantes deben conocer y aceptar las obligaciones que adquieren.

Compartir una hipoteca también implica asumir responsabilidades financieras. / iStock

¿Qué pasa si uno de los propietarios deja de pagar?

Uno de los principales riesgos de compartir una hipoteca es que los participantes adquieren compromisos financieros que pueden extenderse durante varios años.

De acuerdo con la Condusef, si uno de los coacreditados incumple con sus pagos, esto puede afectar el historial crediticio de los involucrados.

Por ello, antes de comprar una propiedad es importante establecer cómo se repartirán las mensualidades, los gastos de mantenimiento, los servicios y las reparaciones.

También es recomendable acordar qué sucederá si alguno pierde su empleo, atraviesa dificultades económicas o decide dejar de vivir en el inmueble.

¿Qué se debe revisar antes de comprar una casa entre varias personas?

Aunque la copropiedad puede facilitar el acceso a una vivienda, es importante establecer acuerdos legales para evitar conflictos posteriores. Entre los puntos que conviene definir antes de firmar están: El porcentaje de propiedad que tendrá cada participante.

La cantidad que aportará cada uno para el enganche y las mensualidades.

La distribución de los gastos de mantenimiento, servicios, impuestos y reparaciones.

Las reglas para utilizar las habitaciones y las áreas comunes.

El procedimiento en caso de que alguien quiera vender su participación.

La manera en que se resolverán los desacuerdos entre propietarios. Lo recomendable es formalizar los porcentajes de propiedad en las escrituras y elaborar un convenio que contemple las responsabilidades de cada participante, con asesoría de un notario.

¿Qué pasa si alguien quiere vender su parte de la casa?

Este es uno de los escenarios más importantes que deben contemplarse antes de compartir una vivienda.

El Código Civil reconoce que cada copropietario tiene derechos sobre la parte que le corresponde. Sin embargo, la venta de una participación puede tener implicaciones para los demás propietarios.

Por eso, es conveniente establecer desde el principio si los otros participantes tendrán preferencia para adquirir esa parte, cómo se determinará su valor y qué procedimiento se seguirá si alguien desea abandonar el acuerdo.

También debe considerarse que, cuando el inmueble no puede dividirse físicamente y los propietarios no llegan a un acuerdo sobre su adjudicación, las disposiciones civiles contemplan la posibilidad de venderlo y repartir el dinero correspondiente.

Antes de adquirir una vivienda en copropiedad es importante establecer acuerdos legales. / iStock

¿Es recomendable comprar una casa con desconocidos?

La copropiedad puede representar una alternativa para quienes no cuentan individualmente con los ingresos suficientes para adquirir una vivienda. Compartir el enganche, las mensualidades y otros gastos permite distribuir el compromiso económico.

Sin embargo, también implica mantener una relación financiera y legal durante un periodo prolongado, incluso si los participantes dejan de convivir o cambian sus planes personales.

Por ello, antes de comprar una casa con amigos o desconocidos es fundamental revisar las condiciones del crédito, formalizar los porcentajes de propiedad y establecer un acuerdo para resolver posibles conflictos.