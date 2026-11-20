Metro CDMX amplía horario hasta la 1:30 de la madrugada: estas son las líneas y fechas

Cuatro líneas del Metro darán servicio hasta la 1:30 de la madrugada. / iStock

El Sistema de Transporte Colectivo anunció que cuatro líneas tendrán servicio extendido del 20 al 22 de noviembre debido a eventos masivos en la capital

El Metro de la Ciudad de México anunció una ampliación en su horario de servicio para los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que asistirán a distintos eventos deportivos y musicales durante el fin de semana.

A través de una tarjeta informativa emitida el pasado jueves 19 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó que cuatro líneas del Metro operarán hasta la 1:30 de la madrugada, permitiendo que los usuarios cuenten con más tiempo para regresar a sus hogares.

La medida responde a la realización de un festival musical en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9, así como a un partido de futbol americano profesional que se llevará a cabo en el estadio ubicado en Santa Úrsula Coapa.

El Metro CDMX ampliará su horario durante tres días consecutivos. / iStock

¿Qué líneas del Metro CDMX cerrarán hasta la 1:30 de la madrugada?

De acuerdo con la información oficial, las líneas que ampliarán su horario durante los tres días son: Línea 1: Observatorio–Pantitlán.

Línea 2: Cuatro Caminos–Tasqueña.

Línea 3: Indios Verdes–Universidad.

Línea 9: Tacubaya–Pantitlán. El horario extendido se aplicará durante las noches del 20, 21 y 22 de noviembre, por lo que estas líneas mantendrán su servicio hasta la 1:30 de la madrugada del día siguiente.

Las autoridades señalaron que esta modificación busca atender la demanda de transporte que se espera por la concentración de asistentes a los eventos programados en diferentes puntos de la capital.

Cabe señalar que el comunicado únicamente confirma la ampliación del servicio en las cuatro líneas mencionadas, por lo que los usuarios de otras rutas deberán consultar sus respectivos horarios de operación.

El Metro extenderá su servicio del 20 al 22 de noviembre. / iStock

¿Cómo llegar al partido de futbol americano en transporte público?

Para las personas que asistirán al encuentro de futbol americano en el estadio ubicado en Santa Úrsula Coapa, el Metro recomendó utilizar la estación Tasqueña, de la Línea 2, como una alternativa de conexión.

Desde ese punto, los aficionados podrán realizar el transbordo al Tren Ligero, transporte que permite llegar a las inmediaciones del recinto deportivo.