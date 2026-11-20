¡Cuidado, gamers! Utilizan el estreno de GTA 6 para robar contraseñas y datos bancarios

La expectativa por GTA VI ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para crear páginas fraudulentas. / Especial

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya es aprovechada por delincuentes digitales, quienes utilizan páginas falsas, descargas gratuitas y criptomonedas fraudulentas para robar información personal y dinero

La emoción por el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) también se ha convertido en una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes han comenzado a utilizar la popularidad del videojuego para engañar a los jugadores mediante páginas fraudulentas, enlaces maliciosos y supuestas descargas gratuitas.

De acuerdo con información, empresas especializadas en ciberseguridad como Kaspersky y McAfee han identificado sitios web que buscan aprovechar el interés de los usuarios por conseguir el esperado título de Rockstar Games.

Las estafas tienen como objetivo obtener datos personales, contraseñas e información bancaria, además de provocar pérdidas económicas entre quienes intentan conseguir anticipadamente el videojuego o acceder a beneficios exclusivos.

¿Cómo funcionan las estafas relacionadas con GTA VI?

Entre las principales modalidades identificadas se encuentran las páginas que prometen descargar GTA VI gratis para computadora. Estos sitios utilizan el nombre del videojuego para atraer a los usuarios que buscan obtenerlo sin costo o conseguir códigos de trucos (cheat codes).

Sin embargo, los archivos disponibles en estas plataformas pueden contener programas maliciosos diseñados para robar información almacenada en los dispositivos.

Otra modalidad consiste en la promoción de criptomonedas falsas o memecoins que utilizan referencias a GTA VI para atraer inversionistas. A través de publicaciones en redes sociales, buscadores y comunidades digitales, los delincuentes convencen a las personas de comprar estos activos o conectar sus billeteras virtuales con la promesa de obtener ganancias.

También se han detectado videos en YouTube que aparentan mostrar partidas del nuevo videojuego. En sus descripciones o comentarios incluyen enlaces que supuestamente permiten descargar una versión para PC, pero que en realidad redirigen a páginas peligrosas o aplicaciones ajenas al título.

Expertos en ciberseguridad alertan sobre falsas descargas de Grand Theft Auto VI. / iStock

¿Cómo evitar caer en fraudes por GTA 6?

Ante el incremento de estos engaños, es importante tomar precauciones antes de descargar archivos o ingresar información personal en sitios relacionados con el videojuego. Algunas recomendaciones son: Evitar descargas gratuitas de GTA VI en páginas que no sean oficiales.

No ingresar contraseñas ni datos bancarios en enlaces desconocidos.

Desconfiar de supuestas claves VIP, demos o accesos anticipados.

No conectar billeteras de criptomonedas a plataformas sospechosas.

Revisar cuidadosamente los enlaces compartidos en YouTube y redes sociales.

Consultar los canales oficiales de Rockstar Games para conocer anuncios y disponibilidad. La expectativa por GTA VI ha convertido al videojuego en un atractivo para los estafadores, por lo que los jugadores deben verificar cualquier oferta antes de proporcionar información o descargar archivos.