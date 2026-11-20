¿Quién es Mandy en GTA VI y por qué se volvió el personaje favorito de los jugadores?

Mandy se convirtió en uno de los personajes más populares de GTA VI tras el estreno del videojuego. / Especial

Mandy pasó de ser un personaje secundario a robarse la atención de los jugadores de GTA VI por su peculiar encuentro con Jason y las inquietantes pistas que despertaron teorías sobre su pasado

Mandy se convirtió en uno de los personajes más comentados de Grand Theft Auto VI (GTA VI), incluso por encima de Lucia Caminos, protagonista femenina del videojuego. Aunque tiene una participación secundaria, su personalidad, sus coqueteos con Jason Duval y un misterioso hallazgo en su casa despertaron la curiosidad de la comunidad gamer.

El personaje se volvió viral en redes sociales tras el estreno del videojuego este 19 de noviembre de 2026, luego de que los jugadores descubrieran detalles de su historia que no aparecieron en los avances oficiales de Rockstar Games.

¿En qué parte de GTA VI aparece Mandy?

Mandy aparece durante Pipework, la séptima misión del primer capítulo de GTA VI. Es una inquilina de una propiedad de Brian Heder, un veterano del contrabando en los Cayos de Leonida.

Jason Duval llega a su vivienda para cobrarle el alquiler atrasado, pero ella se niega a pagar hasta que él repare el fregadero.

Durante la escena, Mandy muestra una personalidad atrevida y coquetea con Jason, a quien incluso llama "semental". También demuestra que conoce algunos detalles de su vida personal, pues investigó su perfil en Snapmatic y preguntó por su expareja, quien se encuentra en prisión.

Mandy llamó la atención de los jugadores de GTA VI por su personalidad provocadora y los misterios que rodean su historia. / RS

¿Mandy es una asesina en serie en GTA VI?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los jugadores ocurre cuando Jason destapa la tubería del fregadero y encuentra un objeto que parece ser un dedo humano. Mandy se lo arrebata rápidamente y evita dar explicaciones sobre su origen.

A esto se suman otros elementos sospechosos dentro de su propiedad: en el patio hay rastros de ácido y una fosa recién cavada.

Estas pistas provocaron que los usuarios comenzaran a especular sobre la posibilidad de que Mandy sea una asesina en serie. Sin embargo, esta teoría todavía no está confirmada dentro de la historia y Rockstar Games no ha revelado más detalles sobre el pasado del personaje.

¿Se puede tener un romance con Mandy?

Pese a que Mandy coquetea con Jason durante su encuentro, no es posible iniciar una relación sentimental con ella.

Las opciones de diálogo únicamente modifican algunas respuestas y no permiten desarrollar un romance. La historia amorosa del videojuego se mantiene centrada en Jason Duval y Lucia Caminos.

Mandy es una de las figuras secundarias que más conversación ha generado entre la comunidad de GTA VI. / RS

¿Quiénes son las actrices que interpretan a Mandy?

El personaje fue creado con la participación de dos mujeres: Lexie Shoaibi y Marissa DuBois. Lexie Shoaibi: actriz y modelo estadounidense de origen iraní, encargada de la actuación de voz y la captura de movimiento de Mandy. Ha participado en producciones como Dashboard Light (2016), The Good Fight (2017) y Atom (2021).

Marissa DuBois: modelo y creadora de contenido conocida en redes sociales como Reality with Riss. Aseguró haber prestado su apariencia física para el personaje mediante un escaneo corporal realizado por Rockstar Games.