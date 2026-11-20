Alumno de la Prepa 7 es atropellado por un autobús en CDMX; esto se sabe del accidente

Un estudiante de la Prepa 7 de la UNAM fue atropellado por un autobús de transporte público en inmediaciones del plantel. / Captura

Un estudiante de la Prepa 7 fue embestido por un autobús de transporte público cuando se dirigía a clases. El adolescente recibió atención médica y el conductor quedó a disposición de las autoridades

Un estudiante de 15 años de la Preparatoria 7 de la UNAM fue atropellado por un autobús de transporte público en las inmediaciones de su plantel, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El accidente ocurrió la mañana de este viernes 20 de noviembre.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió sobre Calzada de la Viga, en las inmediaciones del cruce con Circunvalación, en la colonia Merced Balbuena, cuando el adolescente se dirigía a la escuela.

Tras el impacto, el joven recibió atención de los servicios médicos y fue trasladado a la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención especializada, según informó TV Azteca Noticias.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento del alumno de la Prepa 7?

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, el accidente involucró a un autobús de transporte público que circulaba por el carril de contraflujo.

El conductor señaló a los policías que una persona cruzó la vialidad y fue impactada por la parte frontal de la unidad.

Personal médico que acudió al lugar diagnosticó al adolescente con policontusiones, por lo que se coordinó su traslado para recibir atención médica.

El caso del estudiante atropellado ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. / RS

¿Detuvieron al conductor que atropelló al estudiante?

Sí. De acuerdo con la información difundida por TV Azteca Noticias, el conductor involucrado fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes.

Será la instancia ministerial la encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica, así como deslindar responsabilidades por el accidente.