También se ubicó como la segunda mejor evaluada de América Latina / Especial

La Universidad Nacional Autónoma de México alcanzó el puesto 151 del QS Sustainability Rankings 2027, con una calificación histórica de 88.8 puntos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consiguió uno de sus mejores resultados internacionales en materia de sustentabilidad al avanzar 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027, una clasificación que evalúa el compromiso de las instituciones de educación superior con el medio ambiente, la responsabilidad social y las prácticas de buen gobierno.

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La máxima casa de estudios alcanzó el lugar 151 a nivel mundial, después de ocupar la posición 222 en la edición anterior, y obtuvo una calificación de 88.8 puntos, resultado que la institución considera histórico. Con este desempeño, la UNAM se posicionó como la universidad mejor evaluada de México en sustentabilidad y la segunda de América Latina, únicamente por debajo de la Universidade de São Paulo, en Brasil.

El avance representa un reconocimiento a las estrategias que la universidad ha desarrollado para incorporar criterios ambientales y sociales en sus actividades académicas, administrativas y de investigación. De acuerdo con la institución, la mejora no se limitó a su posición general, pues también registró incrementos en las tres grandes categorías que integran la evaluación internacional.

La UNAM alcanzó el lugar 151 mundial en el QS Sustainability Rankings 2027 / Especial

Entre los aspectos que contribuyeron al resultado destacan la incorporación de contenidos relacionados con la sustentabilidad en los programas educativos, el fortalecimiento de proyectos de investigación interdisciplinaria y las acciones destinadas a mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de sus instalaciones.

¿Qué lugar ocupa la UNAM entre las universidades más sustentables del mundo?

De acuerdo con los resultados del QS Sustainability Rankings 2027, la UNAM se encuentra en la posición 151 del mundo, lo que representa una mejora de 71 lugares respecto a la evaluación anterior. Este avance la coloca por encima de las demás instituciones mexicanas incluidas en la clasificación.

El ranking analiza diferentes aspectos relacionados con la manera en que las universidades responden a los desafíos ambientales y sociales, así como las prácticas institucionales que desarrollan para promover una gestión responsable.

En esta edición, la Universidad Nacional destacó por sus resultados en áreas como Educación Ambiental y Buen Gobierno, indicadores que reflejan tanto la formación que reciben los estudiantes como las decisiones administrativas y las políticas que orientan el funcionamiento de la institución.

La máxima casa de estudios avanzó 71 posiciones en la clasificación internacional de sustentabilidad / Especial

La UNAM señaló que el crecimiento registrado en cada una de las tres categorías principales del ranking demuestra que sus avances no dependen de una sola iniciativa, sino de un conjunto de acciones desarrolladas en distintas facultades, escuelas, institutos y campus.

UNAM supera al Tec de Monterrey y la UAM en sustentabilidad

El reconocimiento internacional también permitió conocer cómo se encuentran posicionadas otras instituciones mexicanas en materia de sustentabilidad. Según la información difundida por la UNAM, 21 universidades de México fueron incluidas en el ranking correspondiente a 2027.

Entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México consiguió el primer lugar nacional, seguida por el Tecnológico de Monterrey, que se ubicó en el puesto 259 a nivel mundial, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que alcanzó la posición 775.

Las tres instituciones mexicanas mejor posicionadas quedaron de la siguiente manera: Universidad Posición mundial Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 151 Tecnológico de Monterrey 259 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 775

En el panorama latinoamericano, la UNAM también consiguió un resultado destacado al colocarse en el segundo sitio regional, solo detrás de la Universidade de São Paulo.

Este desempeño fortalece su presencia en las evaluaciones internacionales y refleja la importancia que han adquirido las políticas ambientales, la responsabilidad social y la gestión institucional dentro de las universidades.

La UNAM obtuvo una calificación histórica de 88.8 puntos en la evaluación de 2027 / Especial

¿Qué hizo la UNAM para convertirse en la universidad más sustentable de México?

Uno de los factores que explican el avance de la UNAM es la integración de temas ambientales en la formación de sus estudiantes. La institución ha trabajado en la incorporación y actualización de materias que abordan problemáticas como el cambio climático, la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, explicó que estos contenidos ya tienen presencia en numerosos programas académicos, lo que permite que estudiantes de diferentes áreas del conocimiento se acerquen a los desafíos ambientales desde sus respectivas disciplinas.

“Una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los diversos programas de licenciatura de la UNAM”, señaló.

La cifra muestra que la sustentabilidad no se concentra únicamente en carreras vinculadas con las ciencias ambientales, sino que se ha incorporado a distintas áreas de estudio. Esta estrategia busca que los futuros profesionistas cuenten con herramientas para comprender los problemas ambientales y considerar sus efectos en el desarrollo de sus actividades.

Además de los cambios en los planes de estudio, la universidad ha impulsado investigaciones que reúnen a especialistas de diferentes disciplinas, con el propósito de encontrar soluciones a problemas que requieren conocimientos científicos, tecnológicos y sociales.

¿Cómo cuida la UNAM el medio ambiente en sus campus?

La Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, implementada por la UNAM a partir de 2024, es uno de los proyectos institucionales que buscan fortalecer la integración de criterios ambientales en las actividades universitarias.

De acuerdo con Eduardo Vega López, esta estrategia ha permitido impulsar acciones que relacionan la investigación, la enseñanza, la gestión administrativa y la participación de la comunidad universitaria. Sus efectos forman parte de los avances registrados durante 2025 y 2026.

Entre las medidas desarrolladas se encuentran proyectos para mejorar la conservación de áreas naturales dentro de los campus y promover un uso más eficiente del agua, un recurso fundamental para el funcionamiento de las instalaciones educativas y de investigación.

Estas acciones también buscan fomentar una mayor participación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores en la construcción de espacios universitarios más responsables con el entorno.

La institución considera que la sustentabilidad debe formar parte de sus decisiones cotidianas y no limitarse a proyectos aislados, por lo que busca extender estas prácticas a sus diferentes planteles y espacios académicos.

¿Qué es el QS Sustainability Rankings y por qué es importante?

El QS Sustainability Rankings es una clasificación internacional que evalúa el desempeño de las universidades en aspectos relacionados con la sustentabilidad ambiental, el impacto social y la gobernanza institucional.

A diferencia de otros rankings que se concentran principalmente en la reputación académica o la producción científica, esta evaluación considera la manera en que las instituciones contribuyen a enfrentar desafíos globales y desarrollan prácticas responsables dentro de sus comunidades.

Por ello, alcanzar una mejor posición implica demostrar avances en distintos ámbitos, desde la formación de estudiantes y la investigación hasta las políticas administrativas y las acciones relacionadas con el medio ambiente.

En el caso de la UNAM, el resultado de 2027 representa un reconocimiento a los esfuerzos realizados por su comunidad académica, estudiantil y administrativa, así como a las estrategias que buscan incorporar la sustentabilidad en las funciones de la universidad.