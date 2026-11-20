Vadhir Derbez rompió el silencio sobre las denuncias por presunta violación y reveló que le habrían exigido 350 mil dólares. / Captura

El hijo de Eugenio Derbez aseguró que le exigieron dinero para evitar la difusión de información relacionada con la investigación en su contra

El actor y cantante Vadhir Derbez reapareció públicamente para hablar sobre la denuncia por presunta violación que enfrenta en la Ciudad de México. Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el hijo de Eugenio Derbez rechazó los señalamientos, aseguró que los hechos no ocurrieron y calificó la exposición mediática del caso como un “circo”.

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En la conversación para el noticiario Por la Mañana, de Grupo Fórmula, el también cantante afirmó que su equipo legal ha presentado evidencias para demostrar su versión y cuestionó la manera en que se ha manejado el caso.

“Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo”, expresó.

La reaparición del actor ocurre mientras continúa la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), relacionada con una denuncia por presunta violación.

El actor rechazó las acusaciones y aseguró que busca que el caso se resuelva ante las autoridades. / @vadhird

Vadhir Derbez asegura que intentaron extorsionarlo con 350 mil dólares

Durante la entrevista, el actor también hizo una acusación contra personas que, según su versión, habrían intentado obtener dinero a cambio de no difundir información relacionada con la carpeta de investigación.

Vadhir aseguró que le solicitaron 350 mil dólares para evitar que el expediente se hiciera público y señaló que, al negarse a entregar esa cantidad, comenzó la difusión de información sobre el caso.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, cosas que fabricaron. Al yo no dar el dinero, empezaron a hacer cosas chuecas, vendieron la carpeta a medios para tratar de sacar dinero”, afirmó.

Hasta el momento, estas declaraciones corresponden a la versión del actor y no se ha presentado en la información consultada una resolución que confirme el supuesto intento de extorsión.

Vadhir Derbez habló por primera vez sobre la presunta extorsión relacionada con la investigación. / @vadhird

¿Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez?

El caso se relaciona con una denuncia presentada ante la Fiscalía capitalina por hechos que presuntamente ocurrieron en abril de 2026, durante la grabación de un videoclip musical en la alcaldía Coyoacán.

El pasado 6 de noviembre, la FGJCDMX confirmó que mantenía abierta una investigación por el delito de violación y que había obtenido una orden de aprehensión contra el actor.

Sin embargo, la dependencia explicó que dicha orden quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por Vadhir, por lo que puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Posteriormente, el 12 de noviembre se dio a conocer que el actor obtuvo una segunda suspensión relacionada con órdenes de aprehensión y otros actos reclamados.

La Fiscalía también informó que, pese a que el actor y sus abogados habían manifestado su disposición para colaborar, no se había concretado su comparecencia ante la institución.