No se ha confirmado que pertenezca al actor, quien puede enfrentar el procedimiento en libertad tras obtener un amparo / Especial

El periodista Carlos Jiménez aseguró que las autoridades cuentan con material genético relacionado con la investigación

La investigación que enfrenta Vadhir ’N’ por una denuncia de presunta violación en la Ciudad de México sumó un nuevo señalamiento público, luego de que el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, asegurara que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) tendría en su poder muestras de ADN relacionadas con los hechos denunciados por una mujer, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de que ese material genético corresponda al actor.

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De acuerdo con lo difundido por el comunicador, las muestras habrían sido obtenidas por personal pericial como parte de las diligencias realizadas para esclarecer una presunta agresión sexual ocurrida en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, contar con material genético no significa que se haya identificado a la persona a la que pertenece, por lo que sería necesario realizar los análisis y cotejos correspondientes antes de establecer cualquier relación con el investigado.

La Fiscalía de CDMX mantiene abierta una investigación contra Vadhir / Especial

El caso también se mantiene bajo atención debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó previamente la existencia de una carpeta de investigación contra el cantante, así como la obtención de una orden de aprehensión por el delito de violación. No obstante, ese mandamiento quedó sin efectos después de que la defensa del actor promoviera un juicio de amparo, lo que permite que el procedimiento continúe sin que deba permanecer detenido.

¿Qué se sabe de las presuntas pruebas de ADN en el caso Vadhir?

La información sobre la posible existencia de material genético fue dada a conocer por Carlos Jiménez, quien señaló que los peritos de la Fiscalía capitalina habrían conseguido muestras relacionadas con la denuncia presentada contra el hijo de Eugenio Derbez. El periodista sostuvo que este elemento podría formar parte de las pruebas recabadas durante la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado públicamente que las muestras pertenezcan a Vadhir ’N’, ni ha detallado si existe un resultado pericial que permita vincularlas con alguna persona específica. Por ello, el supuesto hallazgo debe considerarse información atribuida al periodista y no una conclusión oficial de las autoridades.

Reportan presuntas pruebas de ADN relacionadas con la denuncia contra el actor / Especial

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, contiene la información genética de las personas y puede ser utilizado en investigaciones criminales para comparar muestras biológicas. Su análisis permite establecer coincidencias o diferencias entre perfiles genéticos, siempre que existan elementos suficientes para realizar un cotejo válido.

¿Qué informó la Fiscalía de CDMX sobre la investigación contra Vadhir?

El pasado 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que mantiene abierta una investigación relacionada con una denuncia por presunta violación, derivada de hechos que habrían ocurrido en abril en la alcaldía Coyoacán.

La institución explicó que las diligencias realizadas permitieron reunir elementos para llevar el caso ante la autoridad judicial y que, como parte del procedimiento, se obtuvo una orden de aprehensión contra el actor.

Sin embargo, la situación cambió después de que el investigado promoviera un juicio de amparo, mediante el cual la orden de captura quedó sin efectos. Esta resolución permite que Vadhir ’N’ enfrente el procedimiento penal en libertad y pueda ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

"La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho (...) Por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido".

La Fiscalía también aclaró que el amparo no implica el cierre de la investigación ni elimina la obligación del investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente correspondan.

Las autoridades capitalinas informaron que han intentado citar al actor en distintos domicilios / Especial

¿Por qué Vadhir ’N’ no ha comparecido ante la Fiscalía?

Otro de los aspectos destacados por las autoridades es que no habían logrado concretar la notificación del actor, pese a haber realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios diferentes.

Según la información difundida por Carlos Jiménez, entre los lugares donde se intentó localizar al investigado se encuentran un domicilio registrado ante la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y otro relacionado con su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

El periodista también señaló que las autoridades habrían acudido a propiedades y establecimientos vinculados con José Eduardo Derbez, medio hermano del actor, así como al despacho de su abogado, Enrique González Casanova. Estas versiones sobre los domicilios específicos no fueron detalladas en el comunicado oficial de la Fiscalía.

Por su parte, la institución capitalina sostuvo que, pese a las manifestaciones públicas de colaboración realizadas por el actor y sus representantes, hasta la fecha de su comunicado no se había presentado ante las autoridades.

"A pesar de que Vadhir 'N' y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía", señalaron las autoridades capitalinas en un comunicado.

¿De qué se le acusa a Vadhir ’N’?

La investigación de la Fiscalía capitalina está relacionada con una denuncia de presunta violación por hechos ocurridos en abril de 2026 en Coyoacán, de acuerdo con la información proporcionada por la propia dependencia.

El caso se hizo público después de que una mujer denunciara una presunta agresión sexual. A partir de ese señalamiento, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para reunir información y determinar si existen elementos que permitan continuar con el procedimiento penal.

Vadhir Derbez ha rechazado públicamente las acusaciones, mientras que su defensa ha sostenido que cuenta con elementos para controvertir los señalamientos. El actor no ha sido declarado culpable y su responsabilidad únicamente podría establecerse mediante una sentencia judicial.