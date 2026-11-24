¿Cuándo empiezan las posadas navideñas 2026 en México y cuál es su significado?

Las posadas se celebran durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre./ IA

Las posadas navideñas son una de las tradiciones más populares en México; durante nueve días, las familias se reúnen para celebrar previo a la llegada de la Navidad

Con la llegada de diciembre, miles de familias mexicanas comienzan los preparativos para las posadas navideñas, una tradición que reúne a amigos, vecinos y seres queridos entre piñatas, ponche, aguinaldos, villancicos y comida típica de la temporada.

Aunque algunas empresas, escuelas y grupos de amigos organizan estas celebraciones desde los primeros días de diciembre, las posadas tradicionales tienen fechas establecidas y un significado religioso que se ha conservado durante generaciones en México.

¿Cuándo comienzan las posadas navideñas 2026 en México?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las posadas se celebran anualmente del 16 al 24 de diciembre. Por lo tanto, en 2026 comenzarán el miércoles 16 de diciembre y terminarán el jueves 24 de diciembre, coincidiendo con la celebración de Nochebuena.

En total, serán nueve días de festejos y estas son las fechas en las que se realizará cada posada: Primera posada: miércoles 16 de diciembre.

Segunda posada: jueves 17 de diciembre.

Tercera posada: viernes 18 de diciembre.

Cuarta posada: sábado 19 de diciembre.

Quinta posada: domingo 20 de diciembre.

Sexta posada: lunes 21 de diciembre.

Séptima posada: martes 22 de diciembre.

Octava posada: miércoles 23 de diciembre.

Novena posada: jueves 24 de diciembre.

Las nueve celebraciones representan el peregrinaje de María y José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús en Belén. Asimismo, dentro de la tradición católica, este periodo hace referencia a los nueve meses de embarazo de la Virgen María.

Las piñatas, el ponche y los villancicos forman parte de las tradicionales posadas mexicanas./ Pixabay

¿Cuál es el origen de las posadas navideñas en México?

Según información de la Secretaría de Cultura y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el origen de esta tradición se remonta a 1587, en San Agustín de Acolman, Estado de México, donde el fraile agustino Diego de Soria obtuvo la autorización del papa Sixto V para realizar celebraciones religiosas conocidas como misas de aguinaldo.

Durante la época colonial, los evangelizadores españoles aprovecharon las festividades que los pueblos originarios realizaban en diciembre para introducir celebraciones cristianas. Con el paso de los años, estas reuniones dejaron de realizarse exclusivamente en espacios religiosos y comenzaron a organizarse en calles, barrios y hogares.

Uno de los elementos más representativos de las posadas mexicanas es la piñata de siete picos, que simboliza los siete pecados capitales. Dentro de su interpretación religiosa, romperla representa el triunfo sobre las tentaciones, mientras que los dulces y frutas simbolizan las recompensas obtenidas.