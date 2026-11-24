Si perdiste tu empleo antes de diciembre de 2026, tu empresa todavía debe pagarte una parte del aguinaldo. Conoce cómo calcularlo y cuándo puedes reclamarlo

Quedarse sin trabajo a pocas semanas de diciembre puede generar preocupación, especialmente cuando se aproxima el pago del aguinaldo. Sin embargo, los trabajadores que sean despedidos antes de recibir esta prestación no pierden el dinero que les corresponde, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que deben recibir una cantidad proporcional al tiempo laborado durante el año.

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Esto significa que, aunque una persona deje de trabajar en noviembre o incluso meses antes, su empleador tiene la obligación de cubrir la parte del aguinaldo que haya generado. El pago no depende de permanecer contratado hasta diciembre ni de cumplir un año completo en la empresa, por lo que también aplica para quienes decidieron renunciar voluntariamente.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Aunque esta prestación debe entregarse a los trabajadores activos antes del 20 de diciembre, quienes terminan su relación laboral previamente deben recibir la cantidad correspondiente al tiempo que prestaron sus servicios.

¿Cuánto aguinaldo te corresponde si te despiden antes de diciembre?

La cantidad que debe recibir cada trabajador depende de su salario diario y del número de días que haya laborado durante el año. Para conocer el monto, primero se calcula cuánto representa el aguinaldo anual y después se obtiene la proporción correspondiente al periodo trabajado.

Por ejemplo, una persona con un sueldo mensual de 12 mil pesos tiene un salario diario de 400 pesos. Si su empresa otorga los 15 días mínimos establecidos por la ley, el aguinaldo completo sería de 6 mil pesos. Sin embargo, si el trabajador fue despedido después de acumular 180 días laborados durante el año, tendría derecho aproximadamente a 2 mil 958.90 pesos de aguinaldo proporcional, tomando como referencia un año de 365 días.

Los empleados despedidos deben recibir su aguinaldo como parte del finiquito./ Pixabay

Para hacer el cálculo, se multiplica el salario diario por los días de aguinaldo que otorga la empresa. El resultado se divide entre 365 y posteriormente se multiplica por los días computables para esta prestación durante el año. Si el contrato establece más de 15 días de aguinaldo, el cálculo debe realizarse con esa cantidad, ya que la LFT fija un mínimo y no un límite máximo.

Es importante considerar que el aguinaldo proporcional debe incluirse en el finiquito al terminar la relación laboral, sin necesidad de esperar hasta el 20 de diciembre. Además, el trabajador puede tener derecho a otros conceptos, como salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional. En caso de despido injustificado, también podrían corresponder indemnizaciones conforme a las circunstancias de la separación.

¿Qué hacer si la empresa no te paga el aguinaldo después del despido?

Si el empleador se niega a entregar esta prestación, el trabajador puede solicitar orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), institución que ofrece asesoría y representación jurídica para reclamar derechos laborales. El aguinaldo es una prestación irrenunciable, por lo que no puede eliminarse mediante acuerdos que contradigan la legislación.

Para reclamar el aguinaldo no pagado, generalmente se cuenta con un plazo de un año a partir de que el pago resulta exigible. No obstante, si además se busca impugnar un despido injustificado, el plazo para ejercer esa acción es de dos meses, por lo que resulta conveniente recibir asesoría cuanto antes y no confundir ambos procedimientos.