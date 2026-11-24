El ingreso de la influenciar a "La granja VIP" genero de que hablar con la confusión del comediante

Bebeshita entró a las instalaciones de "La granja VIP", sin embargo, ingresó al reality este lunes, 23 de noviembre, para hablar con Kevyn "Bicolor" Contreras, con quien tuvo una relación dentro del programa, a quien dejó en completa incógnita cuando le dijo la frase "te veo en nueve meses".

A lo largo de la temporada, Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, y Kevyn tuvieron un noviazgo entrecortado, debido a la falta de reciprocidad; él era desatento y, además, llegó a perjudicarla en la competencia, nominándola o "echándole tierra", en una de las dinámicas que se realiza semana a semana. Aún cuando la falta de entendimiento los hizo terminar con su vínculo, volvían a darse una oportunidad y, así periodicamente, en varias ocasiones, lo que llevó al hartazgo a los seguidores de ambos que, en comentarios, señalaban que ya no querían verlos juntos.

Lo que llamó la atención a los internautas, acerca de su noviazgo, es que, como abiertamente lo han aceptado, sostenían relaciones sexuales en los espacios en donde las cámaras no podían captarlos, motivo por el cual, cuando Bebeshita sugirió que, en nueve meses, tenía que volver a ver a Kevyn, este no supo si se trataba de una broma o de un hecho real.

"No es verdad, no es verdad, bueno no sé, pero ¿por qué así?", respondió él.

No es verdad, no es verdad, bueno no sé, pero ¿por qué así?", respondió él./ especial

La incógnita puso la duda del participante, mientras que, en redes sociales, fans del programa reprueban el comportamiento de Bebeshita, pues piensan que la joven sólo trató de angustiar a "Bicolor", en venganza de la desazón que vivió mientras estaban juntos. Esa misma causa llevó a los conductores de "Venga la alegría", programa en que la Bebeshita estuvo invitada, esta mañana -del 24 de noviembre-, para preguntarle si se había tratado de un infundio o si, verdaderamente, se encontraba embarazada.

Bebeshita no fue explícita con su respuesta, ya que nunca usó un "sí" o un "no" para atender a los cuestionamientos, sin embargo, aclaró que tenía motivos para buscar observación ginecológica.