La residencia de campo del príncipe William y Kate Middleton fue escenario de un presunto allanamiento la noche del lunes 23 de noviembre. Dos hombres ingresaron a una propiedad ubicada en la finca real de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra, lo que provocó la movilización de las autoridades británicas.
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De acuerdo con la Policía de Norfolk, los agentes recibieron un reporte por actividad sospechosa poco antes de las 18:00 horas. Tras iniciar las labores de búsqueda, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo con allanamiento e intrusión. Hasta el momento, ambos permanecían bajo custodia mientras continúa la investigación.
Así fue el operativo tras la irrupción en la residencia de William y Kate
Para localizar a los sospechosos, las autoridades desplegaron un operativo que incluyó perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de Policía. Los dos hombres fueron detenidos dentro de la finca de Sandringham, donde se encuentra Anmer Hall, la residencia de campo utilizada por los príncipes de Gales.
De acuerdo con información difundida por medios británicos, los presuntos intrusos llevaban el rostro cubierto. La Policía confirmó que la propiedad se encontraba desocupada cuando ocurrió el incidente, aunque no ha detallado públicamente si hubo objetos robados o daños en el inmueble. Por su parte, un portavoz del príncipe William señaló que no realizarían comentarios sobre asuntos relacionados con la seguridad.
¿Dónde estaban William y Kate Middleton cuando ocurrió el incidente?
El príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, no se encontraban en Anmer Hall cuando ocurrió el presunto allanamiento. La familia utiliza esta propiedad como residencia de descanso durante vacaciones y escapadas, mientras que su hogar principal se encuentra en Forest Lodge, dentro de los terrenos de Windsor.
Anmer Hall cuenta con diez habitaciones y fue un regalo de bodas de la fallecida reina Isabel II para la pareja en 2011. El nuevo incidente también recuerda lo ocurrido en octubre de 2024, cuando dos hombres ingresaron a los terrenos del castillo de Windsor y robaron dos vehículos de una construcción agrícola. Las autoridades británicas mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en Norfolk.