La exconductora permaneció más de tres semanas en un centro de detención migratoria./ RS

La exconductora de televisión salió de un centro de detención migratoria en Florida, aunque todavía enfrenta tres órdenes de aprehensión en México

Inés Gómez Mont podrá continuar su proceso migratorio en Estados Unidos fuera de prisión. Este martes 24 de noviembre de 2026 trascendió que la expresentadora de televisión recuperó su libertad bajo fianza, después de permanecer más de tres semanas bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La noticia fue dada a conocer por el diario El País, que constató que el nombre de la mexicana ya no aparece en la base de datos pública del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La exconductora permanecía recluida en el Centro de Detención de Broward, en Florida, desde finales de octubre.

Aunque esta resolución le permite enfrentar su situación migratoria en libertad, todavía se desconoce cuál será su futuro en territorio estadounidense. Por ahora, Gómez Mont no ha sido deportada a México y tampoco se ha revelado la cantidad que tuvo que pagar para abandonar el centro de detención.

¿Qué pasará con las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont en México?

La salida de la expresentadora de Ventaneando del centro migratorio no representa el fin de sus problemas legales. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

Una de las órdenes corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos fueron emitidas por presunta defraudación fiscal equiparada. Las investigaciones apuntan a un supuesto desvío de recursos públicos mediante empresas que habrían simulado operaciones relacionadas con contratos del sistema penitenciario federal.

Inés Gómez Mont recuperó su libertad tras pagar una fianza en Estados Unidos./ Captura de pantalla

Ante la noticia de su liberación, El País consultó a Omar Cruz, portavoz de la FGR, para conocer el "paradero de la presentadora". No obstante, el funcionario solicitó al medio “dirigir la pregunta a Estados Unidos”. Hasta el momento, la dependencia mexicana no ha emitido un comunicado sobre la nueva situación de Gómez Mont.

Inés Gómez Mont consiguió salir de prisión tras intentar impugnar su arresto

Desde su detención, registrada el 30 de octubre de 2026 en Florida, la defensa de la exconductora emprendió distintas acciones legales para conseguir su liberación. Las autoridades migratorias estadounidenses argumentaron que Gómez Mont habría ingresado al país sin pasar por una inspección y sin contar con los documentos necesarios para permanecer legalmente en su territorio.

El primer intento de su equipo jurídico fue presentar un recurso de habeas corpus, solicitud que fue rechazada por un juez federal el 5 de noviembre. El magistrado determinó que la mexicana debía acudir ante las instancias migratorias correspondientes para solicitar su libertad bajo fianza.