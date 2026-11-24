La artista y cuatro músicos recibieron el castigo físico por una presentación virtual

Las autoridades de Irán ejecutaron la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su grupo musical, luego de que publicaran un concierto en línea en el que la artista aparecía sin velo. El castigo se llevó a cabo en las oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Qom, en el centro del país, de acuerdo con información del abogado de los condenados, Mostafa Nili, difundida por la agencia ISNA.

Además de Ahmadi, los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron la misma cantidad de latigazos. La cantante también había sido condenada en junio de 2026 a dos años de prohibición para salir de Irán y dos años de inhabilitación para realizar actividades artísticas. Otras ocho personas que participaron en la producción del concierto recibieron sentencias similares.

La cantante iraní fue condenada también a dos años sin poder salir del país./ especial

¿Qué hizo Parastoo Ahmadi para recibir la condena?

El caso se originó por un video de 27 minutos que la cantante publicó en YouTube el 11 de diciembre de 2024. La presentación, descrita como un “concierto hipotético”, fue grabada en un antiguo caravasar, un establecimiento que históricamente servía como alojamiento para viajeros y comerciantes.

En las imágenes, Ahmadi aparece con un vestido negro largo, con los hombros descubiertos y sin el velo islámico. Durante la presentación interpreta varias canciones acompañada por cuatro músicos. La actuación contravino las restricciones impuestas a las mujeres en Irán, donde las normas religiosas y legales limitan su participación en conciertos públicos y establecen condiciones para sus presentaciones musicales.

El concierto de 27 minutos fue publicado en YouTube en diciembre de 2024./ especial

Menos de 24 horas después de la publicación, las autoridades judiciales anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes. Los señalaron por realizar el espectáculo sin autorización y por incumplir las normas legales y religiosas del país.

Las restricciones a las mujeres y el antecedente de Mahsa Amini

No era la primera vez que Parastoo Ahmadi enfrentaba acciones judiciales por su actividad artística. La cantante también fue denunciada después de publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria, durante las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció después de ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

El caso reavivó la atención sobre las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán./especial

Aunque en ciudades como Teherán se ha observado una mayor flexibilidad en el uso del velo, las normas que limitan los derechos de las mujeres continúan vigentes. Entre ellas se encuentran disposiciones que, según la legislación iraní, condicionan el acceso de las mujeres casadas a actividades como estudiar, trabajar o tramitar un pasaporte al permiso de sus esposos.