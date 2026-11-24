Las fuerzas federales han capturado a líderes regionales y operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación en medio de un presunto reacomodo interno de la organización

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sufrido distintas bajas desde la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’. Los operativos federales realizados entre febrero y noviembre de 2026 han permitido la captura de al menos 13 presuntos integrantes de alto rango en Jalisco.

Uno de los arrestos más recientes fue el de Luis Manuel Hernández Victoria, alias ‘El Ingeniero’, detenido el pasado 15 de octubre en Zapopan. Dos semanas después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones en su contra por actividades relacionadas con el narcotráfico y un caso que involucra más de una tonelada de cocaína, con un valor superior a los 45 millones de dólares.

A este caso se suman las detenciones de otros presuntos colaboradores de la organización, entre ellos responsables de administrar recursos económicos y dirigir actividades delictivas en diferentes regiones del país.

¿Las detenciones del CJNG están relacionadas con un cambio de liderazgo?

En entrevista con Milenio, el consultor en seguridad David Saucedo consideró que la sucesión de ‘El Mencho’ podría estar acompañada de diferencias entre los antiguos integrantes del grupo criminal y quienes respaldan a Juan Carlos Valencia, alias ‘El 03’, señalado como su posible nuevo dirigente.

“Me da la impresión de que algunas de estas detenciones en realidad son también una depuración del propio Cártel Jalisco, es decir, Juan Carlos Valencia está dejando morir a la estructura más cercana al grupo de su padrastro. Se deshace de personajes que no eran del todo leales a su persona”, sostuvo el consultor.

Tras la muerte de ‘El Mencho’ suman al menos 13 mandos del CJNG detenidos en Jalisco./ RS

Valencia, hijastro de Oseguera Cervantes, habría asumido el liderazgo de una organización con presencia en al menos 28 estados del país, según información de Milenio. No obstante, las autoridades mexicanas no han confirmado que exista una disputa interna relacionada con las recientes capturas.

El especialista también hizo referencia a la preocupación que existe en Estados Unidos por el futuro de la agrupación delictiva y la posibilidad de que su presunto nuevo dirigente fortalezca su posición.

“Los norteamericanos, entiendo, están temerosos de que El 03 se reorganice y se afiance como líder”.

Jalisco concentra las capturas de operadores del CJNG durante 2026

Entre los detenidos durante los meses posteriores a la muerte de ‘El Mencho’ se encuentra César Alejandro Villaseñor Olivares, alias ‘El Güero Conta’, capturado el 27 de abril en Zapopan. La Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como presunto operador financiero de Audías Flores Silva, ‘El Jardinero’, y lo vinculó con actividades de lavado de dinero.

Un mes después, las autoridades arrestaron en Guadalajara a José Elías Celis Contreras, ‘El Chipo’, y Jorge Ernesto Águila Corona. Ambos fueron vinculados a proceso en junio por delitos contra la salud y portación de armas, además de ser relacionados con la administración de recursos de la organización en Jalisco y Nayarit.

El recuento de Milenio señala que, pese a que varios de los detenidos estaban relacionados con actividades ilícitas en Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Colima y Baja California, las capturas ocurrieron dentro de Jalisco, principalmente en su zona metropolitana.

En las acciones federales han participado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).