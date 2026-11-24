Francisco relató sus experiencias con el demonio y sus temores más profundos./ AP

La publicación del diario privado del papa Francisco revela sus experiencias con el demonio, sus crisis espirituales y el arrepentimiento que sintió tras su visita a Chile en 2018

Las confesiones que el papa Francisco mantuvo en privado durante gran parte de su vida fueron reveladas este martes 24 de noviembre de 2026 con la publicación de un libro que reúne sus anotaciones personales. Entre los testimonios más sorprendentes se encuentran tres experiencias en las que el religioso argentino aseguró haber visto al diablo.

Bajo el título Diario privado del papa Francisco, la obra recopila escritos realizados entre 1992 y 2024, en los que Jorge Mario Bergoglio dejó constancia de sus inquietudes, arrepentimientos, tentaciones y momentos de incertidumbre, tanto en su etapa como arzobispo de Buenos Aires como durante su pontificado.

La recopilación estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, quien acompañó las anotaciones con comentarios para explicar el contexto en el que fueron escritas. Se trata de los primeros diarios personales de un papa que se publican desde la década de 1960.

¿Cómo fueron los encuentros del papa Francisco con el diablo?

En una entrada correspondiente a 2021, Francisco hizo un recuento de tres ocasiones en las que afirmó haber experimentado visiones del demonio. Según sus anotaciones, la primera sucedió mientras viajaba en un automóvil, otra durante una celebración religiosa y la última en una reunión con funcionarios del Vaticano.

El pontífice dedicó parte de sus escritos a describir las características de aquellas apariciones. Una de las experiencias que permanecieron en su memoria ocurrió dentro de una capilla carmelita, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, donde aseguró haber observado una figura cuya mirada le provocó temor.

Los escritos personales del papa Francisco salieron a la luz este 24 de noviembre de 2026./ AP

"Me miró con ojos llameantes... Eran como destellos de fuego", escribió Francisco sobre aquella experiencia. El religioso también recordó la voz que escuchó durante otro de estos episodios: "No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz".

En sus anotaciones, el argentino explicó que recurrió a la fe y a la oración para afrontar lo que interpretó como manifestaciones del demonio. Asimismo, relacionó estas experiencias con algunos de los momentos más complicados que enfrentó al frente de la Iglesia católica.

Papa Francisco confesó su arrepentimiento por el escándalo de abusos sexuales en Chile

El diario también aborda las consecuencias de su visita a Chile en enero de 2018, cuando Francisco fue cuestionado públicamente por respaldar a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Tras ordenar una investigación, el pontífice reconoció que había cometido un error y que los testimonios de las víctimas eran ciertos.

Fue precisamente al conocer la gravedad de los abusos dentro de la Iglesia chilena cuando Francisco aseguró haber visto las “puertas del infierno”. En sus reflexiones sobre este episodio, dejó por escrito una advertencia:

"Es peligroso acercarse a las puertas del infierno, porque pueden surgir llamas que queman".

La publicación también revela que el líder de la Iglesia católica atravesó una crisis espiritual entre 2021 y 2022, relacionada con las tentaciones del poder y el ejercicio de su autoridad. A través de la oración y su confianza en la misericordia de Dios, Francisco aseguró haber superado aquella etapa.