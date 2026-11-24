¿Cómo recargar tu tarjeta del Metro y Metrobús desde casa? Sigue estos 5 pasos

La App CDMX también cuenta con una opción para recargar la tarjeta del Metro./ Gob De México

Los usuarios del transporte público de la CDMX pueden recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular, sin necesidad de acudir a las taquillas o máquinas de recarga

Quedarte sin saldo en la tarjeta del Metro o Metrobús cuando tienes prisa puede convertirse en un problema, especialmente durante las horas de mayor afluencia. Sin embargo, existe una alternativa para evitar las largas filas y recargar tu tarjeta de transporte público desde casa.

Los habitantes de la Ciudad de México pueden utilizar la App CDMX o Mercado Pago para depositar dinero en su Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), sin necesidad de acudir a una estación o realizar pagos en efectivo.

Esta modalidad está disponible las 24 horas del día. Para utilizarla, es indispensable contar con la tarjeta física, conexión a internet y un teléfono celular compatible con la tecnología NFC, que permite la comunicación entre dispositivos al acercarlos.

¿Cómo recargar tu tarjeta del Metro y Metrobús desde el celular?

Si quieres ahorrar tiempo antes de salir de casa, puedes realizar una recarga mediante la aplicación de Mercado Pago. De acuerdo con la plataforma, el procedimiento no genera comisiones adicionales y permite utilizar diferentes métodos de pago.

La Tarjeta de Movilidad Integrada permite almacenar hasta 500 pesos./ RS

Para agregar saldo a tu Tarjeta de Movilidad Integrada, únicamente debes seguir estos cinco pasos: Descarga e ingresa a la aplicación de Mercado Pago. Busca y selecciona la opción “Recargar transporte”. Coloca tu Tarjeta de Movilidad Integrada en la parte trasera del celular. Selecciona la cantidad que deseas recargar y el método de pago. Acerca nuevamente la tarjeta al teléfono para acreditar el saldo y espera la confirmación de la operación.

También puedes realizar este procedimiento mediante la App CDMX. Para ello, deberás iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX, ingresar al apartado de recarga de la tarjeta MI y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Es importante no retirar la tarjeta del dispositivo durante la acreditación del dinero, ya que este último paso permite que el saldo quede registrado en el plástico y puedas utilizarlo al ingresar al transporte público.

¿Cuánto dinero puedes recargar en la tarjeta del Metro y dónde puedes utilizarla?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la Tarjeta de Movilidad Integrada tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 500 pesos, mientras que el costo del plástico es de 15 pesos, sin incluir el saldo para viajar.

Además de utilizarla en el Metro y Metrobús, esta tarjeta permite pagar los viajes en el Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) equipadas con lectores compatibles.